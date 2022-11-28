«Рисовал что-то несвязное, а вышла свастика»: мальчику грозит суровое наказание за необдуманный поступок

Двух подростков в Махачкале задержали за изображения свастики на школьных стенах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Стал рисовать ни с чем не связанное... ну просто, что-нибудь..., - так объяснил сотрудникам полиции свой поступок российский школьник.

«Ни с чем не связанное» оказалось изображением запрещенной в нашей стране символики. Теперь подростку предстоит ответить за творческий порыв.

В Дагестане мальчик решил сделать запоминающееся граффити. По словам молодого человека, в нем кипел бунт. Поэтому он решил изобразить на школьной стене символы, за распространение которых предусмотрено административное наказание.

В МВД по республике Дагестан сообщили, что накануне в Ленинский отдел полиции поступил звонок о том, что два неизвестных молодых человека наносят на стены одной из городских школ запрещенную символику, а также пишут нецензурные фразы.

На место происшествия немедленно выдвинулись сотрудники правоохранительных органов. Полицейские выяснили, что к инциденту причастны два жителя Махачкалы. Школьникам исполнилось 16 и 17 лет.

Вместе со своими опекунами юноши были доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств. Один из задержанных подростков пояснил, что очень интересовался новостной повесткой и так выражал свое недовольство.

Его друг уточнил, что просто гулял с бывшим одноклассником, а он неожиданно достал баллончик с краской и решил сделать граффити.

- Он стал рисовать, а мне тоже стало интересно. Он мне предложил тоже порисовать, передал мне баллон с краской. И я стал рисовать, ни с чем не связанное, ну просто, что-нибудь... начал рисовать цифры, - пояснил подросток.

Но по словам полицейских, школьники успели нарисовать запрещенную свастику еще на нескольких городских зданиях.

- Установлено, что подростки нанесли аналогичные символы и надписи на стены, по меньшей мере, еще двух школ, - уточнили информацию в МВД по республике Дагестан.

Пресс-секретаря регионального МВД Гаяну Гариеву очень расстроил поступок молодых людей. И она оставила личный комментарий к официальному посту в телеграм-канале ведомства.

- В годы войны Дагестан дал фронту 180 000 мужественных воинов. Каждый шестой дагестанец участвовал в ВОВ, из них погибло более 90 000 бойцов. Зачем мы сняли баннеры с портретами Героев ВОВ, сменив их на рисунки ковров? Думала, это на время. Оказалось показалось..., - поделилась своим мнением Гаяна Гариева.

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