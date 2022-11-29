Лечили сепсис антидепрессантами: закрыто дело о загадочной смерти пациентки на Ставрополье

Из-за врачебных ошибок у больной остановилось сердце Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ставропольском крае закрыли дело о смерти пациента в районной больнице. Больную несколько дней лечили антидепрессантами. Подробности истории рассказал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Осенью 2020 года в районную больницу после падения на спину поступила пожилая пациентка. Женщине не могли сразу поставить диагноз, но решили положить ее в неврологическое отделение, полагая, что возможный источник проблем входит в их профиль: больная жаловалась на боли в голове.

Исходя из первых показателей, лечащий врач назначил пациентке неоднозначный препарат - мощный антидепрессант, оказывающий "успокоительное и анксиолитическое действие" (снижает тревогу - Пр.). От них женщине становилось спокойней, но общее состояние ухудшалось. По мнению следователей, свежие результаты анализа должны были указать медику, что больную надо срочно переводить в терапевтическое отделение.

- Согласно показателям, у пациентки было повышенное число лейкоцитов в крови. Кроме того, биохимический анализ выявил повышенное содержание веществ, говоривших о сепсисе в печени или смежных органах. Ну и то, что легко выявляется, - это высокая температура. Уже исходя из таких данных, врач должен был обратиться к коллегам-травматологам, терапевтам и назначить другие исследования. Например, МРТ позвоночника, пострадавший при падении, - пояснил собеседник издания.

Дотянули до того, что у пациентки начала развиваться печеночная недостаточность. Больную перевели в терапевтическое отделение, а уже вечером - в реанимационное. На операцию женщину отправили с нарушением работы нескольких функциональных систем организма. Несмотря на усилия врачей, через несколько дней у пациентки остановилось сердце.

После проверки было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". В октябре 2022 года приступили к судебным разбирательствам, но уже на первых заседаниях адвокат обвиняемой выступил с ходатайством о прекращении производства из-за истечения срока давности. Просьбу поддержал гособвинитель и родственники погибшей.

- Дело закрыли, но у обвиняемой нет права на реабилитацию, - отметил источник "КП-Ставрополь".

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