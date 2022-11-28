Били машины, как в боевике: смертельно опасная гонка на кавказской свадьбе привлекла внимание МВД

24-летний водитель из Дагестана протаранил три машины на свадьбе. Фото: скриншот видео

В Дагестане полиция задержала участников смертельно опасной гонки. Молодые парни на свадьбе стали вести себя неадекватно: сначала устроили сумасшедшие соревнования на узкой дороге, сопровождая действия криками и визгами. А затем и вовсе стали таранить машины друг друга.

Не так давно завирусившийся видеоролик с бесчинствами молодых людей всколыхнул весь Дагестан. На нем парни из села Уллуая Левашинского района, следуя в составе свадебного кортежа, грубо нарушают всевозможные правила: Правила дорожного движения, правила элементарной безопасности и здравомыслия.

Сотрудники правоохранительных органов установили участников этой громкой истории: ими оказались трое местных - 39, 25 и 24 лет. Парней доставили в отдел полиции и опросили.

- На свадьбе за второе место похулиганили, машинами постукались, - прокомментировал свой безбашенный поступок главный гонщик.

По словам мужчины, он не преследовал цель прославиться своим поступком и не думал, что видео разлетится по всей стране и обрушит гнев многих россиян, однако его грубая езда и небезопасное поведение вызвало резко негативную оценку не только у жителей села, которые могли случайно погибнуть в давке.

С резкой критикой действий водителя выступил глава администрации села Уллуая Левашинского района Хайрула Аргасанов, а также имам мечети Магомед Кадимагомедов и родной отец парня. Видеороликом с комментариями поделились в официальном телеграм-канале МВД Дагестан.

- Я бы хотел сказать, чтобы молодежь не повторяла за мной, чтобы никто потом из-за меня не пострадал, - резюмировал гонщик.

В отношении 24-летнего лихача, который протаранил на своем «ВАЗ-21099» три других транспортных средства, было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство).

По данным МВД Дагестана, остальные участники смертельно опасной свадебной гонки уже неоднократно попадали под пристальное внимание полиции и даже привлекались к административной ответственности за различные нарушения ПДД. Их действиям также будет дана правовая оценка.

В пресс-службе уточнили, что безрассудное и по-настоящему опасное поведение молодых людей нельзя оправдывать народными традициями.

- Едва ли кто-то сошлется на то, что предки бились лошадьми и подгоняли друг друга матом. Традиции, безусловно, следует соблюдать. Соблюдать, а не искажать!, - подметили в пресс-службе МВД Дагестана.

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