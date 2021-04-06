Трактор и джипы таранили друг друга на свадьбе в Ингушетии. Выяснили, зачем

Джип таранит трактор на свадьбе в Ингушетии. Фото: стоп-кадр видео

6 апреля 2021 года в сети появилось видео, где несколько джипов окружили трактор и таранили его. Машины соперничали влоть до открытых ворот дома. Они не смогли проехать во двор и продолжили конфликтовать: водители выходили из машин, ругались, пока хозяин джипа не опередил трактор и заехал в ворота.

Большинство пользователей не поняли, что стало причиной конфликта. Многие говорили, что это необычная авария, в которой должны разобраться сотрудники полиции. Однако эту информацию опровергли. Выяснилось, что все в порядке - это старая традиция ингушских свадеб.

СВАДЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ В ИНГУШЕТИИ

Участники свадебного кортежа должны бороться за возможность быть максимально близко к машине новобрачных, чтобы показать степень своего уважения. Если ты не участвуешь в гонке, это может расцениться как публичное оскорбление.

Также до сих пор сохраняются традиции принятие даров за невесту, ожидание жениха в "потайном месте" и даже кража девушки. Конечно, многие древние традиции подстроили под современные реалии, но некоторые из них все еще строго соблюдают.

Однако традиция тарана на автомобилях не слишком нравится полиции - и на это есть веские причины.

ЧТО СКАЗАЛИ В УГИБДД ИНГУШЕТИИ ПО ПОВОДУ ГОНОК С ТРАКТОРОМ

По словам представителя ведомства, никакой аварии не произошло - в полицию не обращались, все было в рамках взаимопонимания.

Как уточнили "КП-Северный Кавказ" в республиканском УГИБДД, после ноября 2020 года на ингушских свадьбах стало значительно меньше случаев ДТП. На это положительно сказались рейды сотрудников полиции по всем населенным пунктам и федеральным трассам.

Напомним, осенью прошлого года духовенство в ингушской Назрани приняло общественную резолюцию об обеспечении безопасности на свадьбах. Теперь за нарушения ПДД родители жениха выплачивают штраф. Также нарушение считается стрельба их боевого и охолощенного оружия. Отметим, это тоже является одним из самых распространенных элементов свадьбы в регионе.

Сопровождать автомобили жениха и невесты теперь могут только 4 машины, чтобы снизить вероятность ДТП к минимуму. В составе кортежа есть ответственный за свадьбу, на которого возложена обязанность контролировать ситуацию и немедленно остановить гонки, если они выходят из-под контроля.

За несоблюдение этих мер организатора свадьбы исключат из общины села.

СТРАШНОЕ ДТП НА СВАДЬБЕ В СЕНТЯБРЕ 2020 ГОДА

Поводом для резолюции стала серьезная авария во время празднования свадьбы. Во время гонок один из автомобилей вылетел на встречку, чтобы обогнать соперников, и столкнулась "лоб в лоб" со встречным авто. Остальные машины тут же остановились, пассажиры выбежали помогать раненным. В итоге погибли 3 человека, 7 их детей остались сиротами.

- Инцидент произошел на трассе, недалеко от ресторана "Замок". В результате столкновения двух легковых автомобилей погибли трое жителей сельского поселения Экажево Назрановского района республики. Все они, предположительно, из одной семьи: брат, сестра, сноха, - рассказали в полиции.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

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Девушка поначалу безропотно сносит издевательства, ее пытаются защитить другие гости свадьбы. Но парень продолжает издеваться над невестой, которая, со слезами падает в кресло (подробности).