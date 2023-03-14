Брат помогал, сестра прятала: дагестанец украл школьницу-невесту, утаив от семьи ее возраст

Похитителям грозит 15 лет лишения свободы Фото: Евгения ГУСЕВА

В Дагестане предъявили обвинение парню, который помог своему приятелю украсть несовершеннолетнюю невесту. Об этом "КП-Ставрополь" рассказал источник в правоохранительных органах.

Летом 2022 года Магомед из Хасавюрта (все имена изменены - Пр.) принял очень важное для мужчины решение – надо жениться. Но не на абы ком – требований к невесте было много. Умная, красивая, правоверная, благочестивая. Под такое описание прекрасно подходила несовершеннолетняя жительница Кизляра Амина, с которой Магомед приятельствовал.

Чтобы избежать проблем с родителями невесты, было решено ее украсть. Согласно кавказским традициям, если украденная девушка проведет в доме похитителя хотя бы одну ночь, она обязана выйти за него – неважно, было у них что-то или нет. Ночь в доме постороннего мужчины становится клеймом на биографии, потому либо замуж, либо позор. Еще каких-то 10 лет назад из-за таких похищений в Дагестане нередко объявляли кровную месть. Но Шамиль надеялся, что все обойдется.

На дело мужчина позвал старшего брата Рамиса, и они еще долго уговаривали своего знакомого Шамиля помочь им: он должен был стать важным звеном в похищении – только у него была машина. После нескольких попыток товарищ таки согласился. При этом ему не раскрыли главную деталь похищения – невесте нет 18 лет. Как позже оказалось, об этом не знал даже старший брат.

Компания выманила подростка из дома на разговор. Во дворе Магомед начал говорить о своих намерениях, а когда девушка начала уходить, схватил ее сзади и потащил в машину. Всю дорогу он держал Амину, чтобы она не выскочила из салона. Невесту повезли в дом сестры жениха, где узница должна была сидеть целую ночь. Однако полицейские по заявлению родителей начали искать девочку и быстро нашли ее. Амину вернули домой, а преступную троицу задержали.

Магомеду, Рамису и Шамилю инкриминируют похищение, совершенное группой лиц, за что предусмотрено лишение свободы от шести до 15 лет. Накануне невольному участнику преступления – водителю Шамилю – предъявили обвинение, материалы передали в суд. Расследование дела других мужчин еще продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украла в канун свадьбы: на Кавказе женщина похитила невесту для своего брата

В Махачкале горожанке дали условный срок за кражу невесты для брата [подробности]