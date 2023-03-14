Ревнивая россиянка нацарапала на авто соперницы за 9 млн рублей неприличное слово из пяти букв

Причиной преступления стала жажда мести. Фото: МВД Дагестана

Любовный треугольник в Махачкале трансформировался в квадрат - в разборки оказался втянут дорогой автомобиль.

Началось все с того, что 21-летняя девушка узнала об измене своего молодого человека. Она решила лично удостовериться в полученной информации и отправилась в клуб на улице Лаптиева, где, как предполагалось, зажигал с другой ее не очень-то благоверный. Пару она действительно застала там.

Оскорбленная девушка устроила грандиозный скандал и, выпустив пар покинула заведение. Пока она ждала такси, ей на глаза попался автомобиль разлучницы - Mercedes Benz CLS, цены на который сейчас начинаются от 9 млн рублей. О том, что произошло дальше, стало известно из полицейской сводки.

Досталось и лобовому стеклу. Фото: МВД Дагестана

- В отдел полиции Ленинского района Махачкалы с заявлением обратилась 29-летняя местная жительница, сообщив, что 21-летняя махачкалинка умышлено разбила лобовое стекло и повредила капот ее автомашины Mercedes Benz CLS, - уточнили в пресс-службе Управления МВД по Дагестану.

Под сухой формулировкой «повредила капот» скрывается весьма изощренная месть - ревнивица камнем нацарапала через все авто слово «Тварь».

Послание, которое обиженная девушка оставила сопернице на ее дорогой машине. Фото: МВД Дагестана

Чтобы восстановить машину, потребуется около 90 тысяч рублей. А вот разбитое сердце, увы, ни в какой автосервис не отнесешь...

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