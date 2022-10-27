50 тысяч долларов за душу: как экс-спикер Думы Ставрополья отомстил двум чоповцам, устроившим покушение на него

Андрей Уткин

Пятигорский городской суд огласил приговор Андрею Уткину - бывшему вице-мэру Ставрополя и экс-спикеру Думы Ставропольского края, обвиняемому в организации двойного убийства с особой жесткостью. Жертвами стали жители Ростова-на-Дону, которые хотели забрать у чиновника часть бизнеса. Исполнителями мести стала местная банда, а свел Уткина с ней советник бывшего губернатора Ставрополья. "КП" узнала все подробности громкого уголовного дела.

29 октября 2004 года владельцы ростовского ЧОП - Максим Кононов и Александр Савин - организовали покушение на Уткина. Утром они устроили взрыв около его дома, когда тот выезжал на работу в администрацию Ставрополя. Но попытка оказалась неудачной - механизм сработал с запозданием. Уткин не пострадал и сразу же стал искать виновных.

Андрей Уткин Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

По своим каналам чиновник узнал имена подозреваемых. Кононов и Савин ранее пытались отобрать имущество бизнеса, учредителем которого являлся Уткин, потому у них был мотив. Чиновник решил проверить информацию и обратился к Владимиру Миносянцу, который в то время работал помощником губернатора Ставропольского края Александра Черногорова. У мужчины были обширные связи на КМВ, и в своем доме в Георгиевске он организовал Уткину встречу с Валерием Поповым - главарем местной крупной ОПГ. Согласно данным правоохранителей, банда была вооружена до зубов: девять автоматов "Калашников", два охотничьих карабина, десять пистолетов и более 1,1 тысяч патронов, почти десять килограмм взрывчатых веществ, четыре взрывателя и четыре гранаты - и это только то, что удалось установить следствию.

Стороны договорились, что банда проверит сведения, чтобы затем перейти к следующему этапу.

Валерий Попов Фото: Архив "КП"

В декабре Валерий Попов по телефону подтвердил подозрения Уткина. На встречу вице-мэр Ставрополя взял Владимира Мохонченко - начальника отдела по борьбе с коррупцией в госорганах и управления по борьбе с организованной преступностью, который отвечал за охрану Уткина после покушения. В дальнейшем высокопоставленный милиционер представлял чиновника на всех встречах с ОПГ.

- У членов ОПГ интерес был корыстный, а у милиционера - служебный. Иными словами, исполнителям обещали щедрое вознаграждение, а Мохонченко ничего материального не получал. Он полагал, что когда-то Уткин поможет ему подняться по карьерной лестнице, - рассказывал источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах.

Согласно замыслу преступления, подчиненные Мохонченко (не осведомленные о планах начальника - Пр.) должны задержать и доставить Савина и Кононова на пивоваренный завод в Пятигорске, где их ждали члены банды Попова. Жертв там пытают, вынуждают на камеру признаться в покушении на Уткина и убивают.

Фото: СУ СКР по СК

Савина поймали первым 7 января 2005 года, рождественским утром, около гаражного кооператива в Минводах. Мужчину перевезли в наручниках и матерчатом мешке на голове. К вечеру члены банды Попова - Бутько, Герус и Шмелев - получили признание и убили Савина. Тело жертвы закопали в яме, заготовленной другими участниками ОПГ.

Через полтора месяца Уткин на встрече с Поповым и Мохонченко в ресторане дал указание расправиться с Кононовым. Уже вечером милиционеры привезли жертву из Ростова-на-Дону. Потерпевшего истязали два дня, пытки снимали на видео. Установлено, что мужчину приковали к стулу и, задавая интересующие вопросы, изгалялись с помощью паяльника. После того, как потерпевший сознался в покушении, Кононова убили.

Подсудимые (слева-направо: Герус, Попов, Будько, Шестаков) накануне оглашения приговора Фото: Архив "КП"

После каждого убийства Уткин платил по 50 тысяч долларов. Деньги передавал Мохонченко, когда ему вручали запись признания.

Андрея Уткина приговорили к 12,5 годам в колонии строгого режима, учтя его судимость. При этом, как минимум, полтора года из этого срока "сгорят" из-за того, что приговор обвиняемый ждал в СИЗО, и еще несколько лет из-за того, что зачтется отбытое по второму делу наказание. На этапе следствия бывший чиновник подписал соглашение о сотрудничестве и дал признательные показания.

До этого все остальные участники получили свое наказание. В 2012 году трех поповцев - Петра Бутько, Андрея Геруса и Павла Шестакова - и самого Валерия Попова приговорили к пожизненным срокам за эти и другие убийства, незаконное хранение оружия и бандитизм. Мохонченко за пособничество в убийстве дали 8,5 лет в колонии строгого режима. А уголовное дело помощника губернатора Миносянца закрыли из-за его смерти. По той же причине прекратили производство по делу о покушении на Уткина.

За что еще судили Уткина

Это уже третий срок для Андрея Уткина. Впервые он ответил перед законом в 2008 году, когда ему вменяли превышение должностных полномочий на посту вице-мэра. Чиновник обменял три муниципальные квартиры на жилой дом, который, по замыслу преступления, полагался члену краевого правительства. Ущерб оценили в миллион рублей. Уткин отделался условным сроком.

Второе дело Андрея Уткина связано с мошенничеством. Ставрополец вместе с сообщниками помогал землякам уйти от уголовного наказания. За свои услуги они просили пять миллионов рублей. В задачи Уткина входило налаживание контакта между клиентами и липовым сотрудником ФСБ, следует из позиции следствия.

В деле фигурирует лишь один эпизод мошенничества. В суде Уткин не признавал вину и утверждал, что помогал потерпевшему только косвенно: сводил с людьми из силовых структур, которые могут указать на юридические тонкости. В ноябре 2019 года чиновника приговорили к четырем годам в колонии общего режима и оштрафовали на 800 тысяч рублей, но позже срок уменьшили до трех лет и отменили денежное взыскание.