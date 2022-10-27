Организовавшего двойное убийство вице-мэра Ставрополя осудили на 12,5 лет

Андрей Уткин

Пятигорский городской суд приговорил бывшего вице-мэра Ставрополя и экс-спикера Думы Ставропольского края Андрея Уткина к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Его признали виновным в организации убийства двух людей с особой жестокостью, передает из зала суда корреспондент «КП-Ставрополь». При этом проведенные дни в СИЗО зачтут в срок в соотношении: 1 день в СИЗО равен 1 дню в тюрьме. Под арестом Уткин был с февраля 2021 года.

Напомним, что в октябре 2004 года возле дома на Уткина было совершено покушение. Исполнители «заказа» привели в действие бомбу, когда чиновник выезжал на работу. Устройство сдетонировало поздно, и вице-мэр не пострадал. Но взрыв повредил вторую машину, ранив охранника Уткина.

Источник «КП-Ставрополь» рассказал: Уткин сразу догадался, что к делу причастны владельцы ростовского ЧОП - Максим Кононов и Александр Савин. Информацию подтвердили главарь известной банды Валерий Попов, к которому чиновник обратился за помощью, и офицер милиции, начальник отдела по борьбе с коррупцией краевого МВД Владимир Мохонченко, курировавший госохрану Уткина. Милиционер в дальнейшем выступил посредником между Андреем Уткиным и нанятыми им бандитами.

Андрей Уткин в суде со своими адвокатами Фото: Архив "КП"

- У членов ОПГ интерес был корыстный, а у милиционера - служебный. Иными словами, исполнителям обещали щедрое вознаграждение, а Мохонченко ничего материального не получал. Он полагал, что когда-то Уткин поможет ему подняться по карьерной лестнице, - пояснял источник издания.

Подсудимые (слева-направо: Герус, Попов, Будько, Шестаков) накануне оглашения приговора Фото: Архив "КП"

В начале 2005 года Уткин разработал следующий план. Мохонченко со своими сотрудниками (не осведомленными о намерениях начальника - Пр.) находит и задерживает Савина и Кононова, а затем привозит на пивзавод в Пятигорске и передает «поповцам». Те в свою очередь через пытки добиваются от похищенных признания в том, что они совершили покушение на вице-мэра, и убивают.

Задуманное было успешно осуществлено. Владельцев ростовского ЧОП убили, нанеся многочисленные ножевые ранения, их тела закопали в лесах Кавказских Минеральных Вод. Перед смертью под пытками они сознались в покушении на убийство. Над Савиным и Кононовым издевались изощренно и безжалостно: например, над первым изгалялись всю ночь с помощью ножа и паяльника, после чего вогнали в ухо металлический крюк.

Согласно опубликованному СУ СКР по Ставрополью видео, Уткин сотрудничал со следствием.

- Я попросил человека, подтвердить или опровергнуть информацию о возможных виновных в покушении. Если информация подтверждается, избавить меня от этой угрозы. Если другого варианта не останется, то и физически. [...] Следствие на меня давление не оказывает, - говорит Уткин на допросе.

Что получили другие

Первыми приговор за убийство Кононова и Савина получили члены банды Валерия Попова. В совокупности им вменяли десять эпизодов. В 2012 году трех поповцев - Петра Будько, Андрея Геруса и Павла Шестакова - и самого Валерия Попова приговорили к пожизненному сроку. А пятому фигуранту - Алексею Муравьеву - дали 13 лет строгого режима, потому что он сотрудничал со следствием.

Валерий Попов

Тогда же осудили милиционера Владимира Мохонченко. Но после следствия осталась только статья «Превышение должностных полномочий», по которой он получил год и 11 месяцев в колонии-поселение. Но в 2021 году, когда возбудили дело против Уткина, следствие взялось и за бывшего правоохранителя. За пособничество в убийстве Мохонченко в итоге приговорили к 8,5 годам в колонии строгого режима.

За что еще судили Уткина

Это уже третий срок для бывшего спикера Думы Ставрополья. Впервые Уткин ответил перед законом в 2008 году, когда ему инкриминировали превышение должностных полномочий в должности вице-мэра. Чиновник обменял три муниципальные квартиры на жилой дом, который хотел передать члену краевого правительства. Ущерб оценили в миллион рублей. За преступление Уткин отделался условным сроком, а его товарищ, бывший мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин скрылся в Европе и создал там партию.

Дмитрий Кузьмин живет в Европе. Фото: razin_andrei_lm

Второе дело Уткина связано с мошенничеством. Вместе с подельниками влиятельный ставрополец якобы помогал землякам уйти от уголовной ответственности. За незаконную и нереализуемую услугу просили пять миллионов рублей. В обязанности мужчины входили поиск клиентов и передача их липовому сотруднику ФСБ, следует из позиции следствия.

В деле фигурирует только один эпизод мошенничества. В суде Уткин не признавал вину и утверждал, что помогал потерпевшему с юридической точки зрения: сводил с людьми из силовых структуру, которые могут проконсультировать по тонкостям. В ноябре 2019 года чиновника приговорили к четырем года в колонии общего режима.

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