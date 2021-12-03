Дело о покушении на бывшего вице-мэра Ставрополя Уткина прекращено из-за смерти фигурантов

Андрей Уткин

Следователи раскрыли давнее уголовное дело о покушении на Андрея Уткина, бывшего на тот момент вице-мэром Ставрополя. Но материалы не стали передавать в суд из-за смерти обвиняемых. Информацию, появившуюся в соцсетях, подтверждает источник "КП-Ставрополь".

Осенью 2004 года злоумышленники пытались убить Уткина с помощью взрывчатки, которую поместили в цветочную клумбу. Машина с вице-мэром выехала раньше, чем сработал детонатор. Пострадала машина с охраной бывшего градоначальника, ранило одного человека. УМВД по Ставропольскому краю возбудило уголовное дело, но следователи долго не могли установить причастных к преступлению.

- Покушавшиеся на мою жизнь — скорее всего, из числа тех, кто недоволен проводимой мэрией политикой по возвращению в собственность города объектов госсобственности, которая в разные годы была незаконно разбазарена, - говорил журналистам потерпевший.

Спустя 17 лет дело раскрыли. Было установлено, что это двое мужчин из Ростова-на-Дону, которые владели частным охранным предприятием. Но привлечь их к ответственности не получилось, потому что оба они сначала через год пропали, а потом - были найдены мертвыми.

Уткин за это время успел побыть спикером думы Ставропольского и стать фигурантом трех уголовных дел. Первое - о превышении должностных полномочий, второе - о мошенничестве, третье - об организации убийства двух и более лиц, сопряженного с похищением человека, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму.

Уткин уверяет, что у него все хорошо, жалоб нет Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

За два первых уголовных дела суд приговорил Уткина к двум годам условно и четырем годам колонии общего режима соответственно. Но по третьем следствие продолжается. Источник "КП-Ставрополь" в правоохранительных органах пояснял, что речь идет о пяти убийствах, которые совершила банда Попова. 3 декабря 2021 года стало известно, что Уткину продлили арест до февраля 2022 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-спикер думы Ставрополья Уткин обжаловал приговор по делу о мошенничестве

Тюремный срок политика уже закончился за счет пребывания в СИЗО [подробности]