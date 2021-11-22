Экс-спикер думы Ставрополья Уткин обжаловал приговор по делу о мошенничестве

Андрей Уткин

Пятый кассационный суд принял жалобу экс-спикера думы Ставрополья Андрея Уткина и его адвокатов по делу о мошенничестве. Сторона уже предъявила свои претензии, следует из данных суда.

В ноябре 2019 года Андрею Уткину зачитали приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размер. Согласно выводам следствия, мужчина участвовал в группировке, которая должна была за деньги помогать богатым людям уходить от уголовной ответственности. Делать это они обещали через "генерала ФСБ". Бывший председатель ставропольской думы как "человек, хорошо знающий край", должен был подыскивать людей, которым была необходима такая помощь.

С одним из таких "клиентов" Уткин встретился в ставропольском ресторане, пообещал связать с генералом и забирал деньги, после чего он выпадал из этой схемы, следует из материалов дела. Стоимость услуги - 5,5 млн рублей. Реальной помощи никто никому не мог оказать.

Обвинение, согласно данных суда, строится на показаниях свидетелей, уголовное дело которых выделено в самостоятельное производство, и рассекреченных краевым УФСБ результатах оперативных действий, среди которых - прослушка телефона потерпевшего и одного из фигурантов дела, требующего не упоминать Уткина в диалоге. Ленинский районный суд Ставрополя приговорил политика к четырем годам общего режима с назначением штрафа в 800 тысяч рублей.

Ранее стороне защиты удалось освободиться от штрафа и сократить срок до 3,5 лет. В жалобе она указывала на подготовленность речей свидетелей, которые тоже находились под обвинением и заключили со следствием соглашение о сотрудничестве. Кроме того, они указывали, что это потерпевший обратился к Уткину за помощь. А тот "предложил познакомить с высокопоставленным сотрудником ФСБ, который может взяться помочь, если потерпевший готов отстаивать свои интересы законными методами - путем подачи жалоб и заявлений в официальные органы".

Теперь Пятый кассационный суд принял жалобы Уткина и его адвоката Сергея Селигененко. Заседание пройдет в декабре 2021 года в Пятигорске - отметим, что к этому моменту срок по уголовному делу уже пройдет.

Сейчас Андрей Уткин находится под стражей по другому уголовному делу. Его подозревают в организации пяти заказных убийств своих политических и бизнес-конкурентов. К преступлениям, по данным источника "КП-Ставрополь", причастны члены банды Попова. Кого "заказал" политик - не разглашается.

Андрей Уткин вместе со своими адвокатами Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

55-летний Андрей Уткин с 1996 по 2001 год был первым заместителем главы Ставрополя. Следующий год возглавлял управление по работе с населением Промышленного района города. В 2002-м стал депутатом ставропольской Думы, а вскоре – ее председателем. Через год Уткин стал вице-мэром краевой столицы.

В 2007 году Уткин снова возглавил краевую думу, но через год прекратил полномочия по собственному желанию. Позже против него возбудили уголовное дело за преступление совершенное еще на посту замглавы Ставрополя.

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