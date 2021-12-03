Экс-спикеру думы Ставрополья Уткину продлили арест до февраля 2022 года

Это третье уголовное дело Андрея Уткина Фото: Антон ШАПОВАЛОВ

Ленинский районный суд Ставрополя продлил меру пресечения для экс-спикера краевой думы Андрея Уткина, обвиняемого в организации заказных убийств. Под стражей мужчина пробудет до 16 февраля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Согласно ходатайству следствия, Уткину инкриминируют организацию убийства двух и более лиц, сопряженного с похищением человека, совершенное с особой жестокостью группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений или по найму. Источник "КП-Ставрополь" сообщал, что к преступлениям, вменяемым экс-спикеру думы, причастна банда Попова.

Банда Валерия Попова считалась одной из самых жестоких группировок современной России. Группировка установила и поддерживала свои порядке на территории региона в течение 15 лет, при этом долгое время оставаясь в тени. Следствием установлено десять эпизодов убийств, в которых от рук "поповцев" погибло 20 человек. По словам собеседника "КП-Ставрополь", Уткин причастен к пяти убийствам.

Подсудимые (слева-направо: Герус, Попов, Будько, Шестаков) накануне оглашения приговора

Краевой суд, учитывая вердикт присяжных, приговорил лидера ОПГ и его подельников Петра Будько, Андрея Геруса и Павла Шестакова к пожизненному заключению. Еще один член банды Алексей Муравьев получил 13 лет строгого режима за сотрудничество со следствием.

Отметим, что Андрей Уткин продолжает обжаловать приговор по делу о мошенничестве. По данным следствия, экс-спикер думы Ставрополья сводил богатых людей с "высокопоставленным сотрудником ФСБ", чтобы тот помог им освободиться от уголовного преследования. Стоимость услуги - 5,5 млн рублей. Реальной помощи никто никому не мог оказать.

В ноябре 2019 года Ленинский районный суд Ставрополя дал мужчине четыре года общего режима и штраф в 800 тысяч рублей. Адвокатам осужденного удалось сократить срок на полгода и убрать из приговора денежное взыскание. Но они продолжают настаивать на невиновности своего доверителя. В декабре 2021 года Пятый апелляционный суд рассмотрит жалобу на приговор, срок по которому к этому времени уже пройдет.