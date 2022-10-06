От угрозы охранял и избавлял: как вице-мэр Ставрополя нашел милиционера для убийства своих подрывателей

Андрей Уткин

Больше месяца идет суд над бывшим вице-мэром Ставрополя и экс-спикером Думы Ставрополья Андреем Уткиным, обвиняемым в организации убийств людей, которые совершили на него покушение. Многие участники этой истории уже получили свое наказание. Последний из них - офицер милиции, начальник отдела по борьбе с коррупцией краевого МВД Владимир Мохонченко. По версии следствия, он был правой рукой Уткина в организации этого преступления.

Осведомленный источник "КП-Ставрополь" рассказал, как милиционер и чиновник спелись и отомстили подрывателям.

Как покушались на Уткина

В октябре 2004 года, когда вице-мэр Ставрополя Уткин только выезжал на работу, около его дома прогремел взрыв. Сразу стало понятно, что это далеко не несчастный случай. Главная цель злоумышленников не пострадала, но задело его охранника, который ехал во второй машине. Предположительно, у организаторов преступления все пошло не по плану потому, что бомба сдетонировала не вовремя.

В интервью Уткин связывал преступление с его работой в администрации, направленной на возвращение муниципальных земель. Но оказалось, что вопрос был коммерческий. Исполнители и заказчики покушения - владельцы ростовского ЧОП Максим Кононов и Александр Савин - хотели забрать долю в фирме, которую учреждал Уткин.

Андрей Уткин в суде со своими адвокатами Фото: Архив "КП"

Спустя с десяток лет уголовное дело о покушении на Уткина закрыли из-за смерти обвиняемых. Которых нашли только спустя несколько лет из-за другого разбирательства.

Как Уткин нашел Мохонченко

У Уткина была догадка, что покушение организовали Кононов и Савин. Но перед местью он решил проверить информацию.

Вице-мэр обратился к лидеру известной банды Валерию Попову, имевшему в криминальном мире кличку "Поп". На встречу с ним около мемориала "Огонь Вечной Славы" в Ставрополе он пришел вместе с Владимиром Мохонченко - высокопоставленным милиционером, который координировал госохрану, приставленную к Уткину после покушения. При правоохранителе чиновник и главарь ОПГ обсуждали услуги киллера. Причем заказчик сразу объявил, что Мохонченко будет его доверенным лицом. И все обязательства по делу выполнит через него.

Валерий Попов Фото: Архив "КП"

- У членов ОПГ интерес был корыстный, а у милиционера - служебный. Иными словами, исполнителям обещали щедрое вознаграждение, а Мохонченко ничего материального не получал. Он полагал, что когда-то Уткин поможет ему подняться по карьерной лестнице, - рассказал источник "КП-Ставрополь".

Через несколько недель банда Попова подтвердила, что ростовские чоповцы действительно причастны к покушению. Такие же сведения получил Мохонченко по оперативной линии и передал их Уткину.

Подсудимые (слева-направо: Герус, Попов, Будько, Шестаков) накануне оглашения приговора Фото: Архив "КП"

Как Уткина "избавляли от угрозы"

В начале 2005 года Уткин разработал следующий план. Милиционеры Мохонченко (не осведомленные о преступных намерениях шефа - Пр.) должны выследить и задержать организаторов покушения, затем привезти их на пивоваренный завод в Пятигорске и отдать людям "Попа". Они в свою очередь выбивают у злоумышленников признания вины, записывают чистосердечное на видео и отсылают заказчику. А в конце жертв убивают и закапывают в лесах Кавказских Минеральных Вод.

Так все и случилось. Жертв задерживали по отдельности с разницей в несколько дней. Савина взяли первым около гаражного кооператива в Ставрополе, а Кононова - вне города. В Пятигорск их везли в наручниках и с мешком на голове. У пивзавода жертв принимали шесть членов банды: пока одни выбивали признание и настраивали камеру, другие копали яму. Пытали поповцы безжалостно и изощренно. К примеру, над Савиным издевались всю ночь с помощью ножа и паяльника, после чего вогнали в ухо металлический крюк.

Убили жертв жестоко, нанеся множественные ножевые ранения, и сваливали их тела в могилу, которую прятали снегом и ветками. За каждого убитого банда получила по несколько десятков тысяч долларов. Деньги, по данным источника "КП-Ставрополь", передавал Мохонченко, их распределяли в зависимости от роли члена банды в преступлении: экзекуторам и палачам больше, могильщикам - меньше.

В 2012 году четыре члена банды Попова получили пожизненные сроки за десять эпизодов убийства, в том числе за смерть Кононова и Савина. Мохонченко еще тогда вменяли статьи "Бандитизм" и "Приготовление убийства", но оставили только "Злоупотребление полномочиями", за что он получил год и 11 месяцев в колонии-поселении. Правда, через десять лет, когда возбудили уголовное дело против Уткина, ему припомнили эту историю и вменили статью "Пособничество в убийстве". Из-за сотрудничества с правоохранителями бывшему милиционеру смягчили наказание до 8,5 лет в колонии строгого режима.

А сам Уткин, судя по опубликованному следователями видео, также дает признательные показания.

- Я попросил человека, подтвердить или опровергнуть информацию о возможных виновных в покушении. Если информация подтверждается, избавить меня от этой угрозы. Если другого варианта не останется, то и физически. [...] Следствие на меня давление не оказывает, - говорит Уткин на допросе.

За что судили Уткина первые два раза

Впервые Уткина привлекли к уголовной ответственности в 2008 году. Чиновника судили за превышение должностных полномочий на посту вице-мэра. Он заключили незаконный договор мены трех муниципальных квартир на жилой дом, который хотел подарить одному из членов краевого правительства. Ущерб городскому бюджету оценили в миллион рублей. За это мужчина отделался двумя годами условно. А его товарищ, экс-мэр Ставрополя Дмитрий Кузьмин бежал в Европу и создал в Германии "Партию Любви".

Дмитрий Кузьмин живет в Европе. Фото: razin_andrei_lm

Второе уголовное дело против Уткина возбудили в декабре 2017 года по обвинению в покушении на мошенничество. По версии следствия, чиновник входил в группировку, которая якобы помогала уйти от уголовного наказания. Цена вопроса - более пяти миллионов рублей. Бывший спикер думы искал клиентов и передавал их фальшивому "генералу ФСБ".

Следствию известен только один эпизод. В суде Уткин говорил, что помогал потерпевшему с человеческой точки зрения. То есть, сводил с людьми из силовых структуру, которые могут подсказать юридические тонкости. Чиновника признали виновным и приговорили к четырем года в колонии общего режима.

ПО ТЕМЕ

Биография Андрея Уткина: что известно о подозреваемом в пяти убийствах экс-председателе Думы Ставропольского края

Биография Андрея Уткина шокирует: бывший председатель Думы Ставропольского края, кандидат медицинских наук и многодетный отец стал подозреваемым в организации заказных убийств [подробности]

На Ставрополье члены «банды Попова» получили четыре пожизненных срока

На совести палачей — 20 убийств [подробности]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пытался улететь в Турцию по липовым документам: в Минске поймали бывшего мэра Ставрополя

Экс-глава Ставрополя Игорь Бестужий задержан в Минске за поддельный загранпаспорт [подробности]