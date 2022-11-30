Рамзан Кадыров напомнил Папе Римскому об инквизиции после обвинений чеченцев в жестокости

Рамзан Кадыров назвал Папу Римского жертвой пропаганды Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Рамзан Кадыров обратился к Папе Римскому Франциску после его нападок в адрес чеченцев - в интервью американскому журналу понтифик назвал их, а также бурятов, самыми жестокими в Вооруженных силах России. Глава ЧР, известный своими очень ироничными высказываниями, на этот раз был серьезен, сдержан и даже проявил к священнослужителю некое сочувствие: Кадыров отметил, что Папа Римский «просто стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ».

- Я бы мог назло напомнить про инквизицию, крестовые походы или упомянуть про настоящие жестокие кадры, как недавние расстрелы безоружных российских военных, но лучше расскажу про то, чем руководствуется каждый чеченец хоть на войне, хоть в мирной жизни - это Ислам, - написал глава ЧР в своем официальном Телеграм-канале и пристыдил Папу Римского за то, что он, являясь религиозной личностью мировой величины, не знает ряд вещей о мусульманах.

- Мы поступаем, как Пророк Мухаммад - не начинаем бой, не предложив мира, - начал перечислять Рамзан Кадыров. - Про плен пусть вам расскажут украинские военные, жестокое к ним у нас было отношение или нет. Если противник произносит шахаду, то есть признает Аллаха единственным Богом, его нельзя добивать, к нему нельзя даже проявлять ненависть как к врагу. Совершивших покаяние нужно и вовсе простить.

Также политик отметил, что все бойцы из Чечни глубоко религиозны, среди них нет алкоголиков и наркоманов.

- Даже в условиях боевых действий наши ребята не забывают про честь, достоинство, уважение - даже к врагу, - отметил Кадыров. - Да, мы ревностно относимся к защите Родины, веры и народа. Мы призываем врагов сдаваться, а наших граждан - вставать на защиту. Разве это жестокость?

Еще один вопрос, которым задался глава Чечни - как вообще можно на глаз определить национальность военнослужащего и его характер.

- Как понять на поле боя, веселый, угрюмый, сентиментальный или жестокий противник? Как в сводном отряде навскидку назвать национальность, если в России проживает более 190 народов? - спросил Кадыров и сам же ответил: главе Ватикана нечего на это возразить, но он поддался пропаганде зарубежных СМИ.

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