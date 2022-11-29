Папе Римскому посоветовали поговорить о «жестокости» бойцов из России непосредственно с жителями Донбасса Фото: Александр КОЦ

В Чечне не смогли оставить незамеченными слова Папы Римского Франциска о том, что бойцы из республики, наряду с бурятами, являются самыми жестокими в составе ВС РФ.

Спикер парламента ЧР Магомед Даудов подчеркнул, что военнослужащие из указанных регионов не совершают военных преступлений, а вместе с представителями других народов России борются с неонацизмом на Украине.

А министр по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев посоветовал напрямую узнать про «жестокость» бойцов из Чечни у населения Донецкой Народной республики.

- Мы постоянно слышим различные высказывания про чеченцев, Чечню и ее руководство от высокопоставленных лиц Европы и Запада, включая президентов Америки. Теперь решил высказаться и Папа Римский. Хотелось бы посоветовать ему спросить о жестокости или доброте чеченских бойцов у жителей Донбасса, которые восторженно приветствуют наших ребят, положительно характеризуют, благодарят за защиту, отмечают воспитанность, доброту и культурность, - подчеркнул Дудаев.

Жители Северодонецка после освобождения из подвалов «Азота» с одним из чеченских бойцов, июнь 2022 года. Фото: стоп-кадр видео

Кстати, об одном из примеров тактичного поведения бойцов из Чечни как раз накануне рассказывал глава республики Рамзан Кадыров. Он сообщил, что спецназ из ЧР отвечает за участок протяженностью в 150 км - от Каховки в Херсонской области до Энергодара в Запорожье. В задачи военнослужащих входит обнаружение схронов, выявление украинских диверсантов и проверка документов у местных жителей. Кадыров отметил, что действуют бойцы «предельно корректно по отношению к гражданскому населению», и показал видео их работы.

Ранее были опубликованы кадры, как освобожденные из подвалов завода «Азот» жители Северодонецка с благодарностью встречают чеченских бойцов. На видео запечатлен милый момент, как суровые бородатые военные тискают «георгиевскую» кошку, ставшую для измученных людей символом жизни и победы - Муся дважды спасла от смерти мирных людей.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Дагестанский рыцарь до слез растрогал бабушку в Донецке. Магомедрасул Рамазанов отказался покидать зону СВО и теперь не только защищает людей, но и поднимает им настроение. Добрым видео поделился глава Кизилюрта Магомед Магомедов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это уже не русофобия – это извращение даже не знаю какого уровня»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявления Папы Римского Франциска о том, что чеченцы и буряты самые жестокие в составе Вооруженных сил России на спецоперации (подробнее).

Глава буддистов России назвал недобрыми слова Папы Римского о «жестокости» бурятов

XXIV Пандито Хамбо-лама подчеркнул, что народ демонстрирует не жестокость, а стремление достойно защищать свою Родину от фашизма, как в прошлом веке это делали наши деды и прадеды (подробнее).