Женитьба до первого поцелуя: итальянский муж Сати Казановой раскрыл правду об их браке

Сати Казанова и Стефано Тиоццо Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Итальянский муж экс-солистки группы "Фабрика" Сати Казановой - Стефано Тиоццо - признался, как решил связать жизнь с российской поп-звездой.

Стефано Тиоццо. Фото: YouTube

Пара познакомилась еще в 2016 году на свадьбе брата Стефана. По его словам, в тот момент он переживал не лучшие времена - друзья полагали, что из-за постоянных стрессов, связанных с отношениями, мужчина уйдет в монахи. Потому при первой встрече искра не прошла. Через пару месяцев они снова встретились в Германии, где итальянец несколько раз сфотографировал россиянку во время концерта. Тогда у парочки впервые появилась возможность поговорить с глазу на глаз.

В конце беседы Сати дала своему избраннику номер телефона, чтобы он прислал снимки. А узнав, что тот собирается в Индию, попросила делать для нее фоторепортажи. И увиденные кадры поразили россиянку: "Господи, человек, который так видит мир, наверное, особенный. Какое же у него должно быть сердце. Помню, как я плакала над какой-то его фотографией".

Сати Казанова с супругом

Через телефонную переписку отношения неожиданно выросли во что-то особенное. В апреле 2017 года Стефано предложил Сати встретиться на том же месте.

- Мы поняли, что либо все серьезно, либо ничего, расставание. Места для "присмотримся" не было. Я, наверное, один из немногих людей в современном мире, который знал, на какой женщине будет жениться, еще до первого поцелуя, - рассказал Стефано в интервью YouTube-каналу "Fametime TV".

Ранее Стефано Тиоццо рассказал, что написал книгу о России. В ней он выразил свой взгляд на русский народ.

Стефано Тиоццо со своей новой книгой

- В это сложное сложное время, когда весь мир, особенно - Европа, ополчился против России, мой муж так смело высказал свою любовь. А самое главное - она честная, объективная, без лизоблюдства, - восхищалась Сати Казанова.