Айза Ай вступилась за Чекалиных. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Бывшая жена рэпера Гуфа, уроженка Чеченской республики Айза-Лилуна Ай, прокомментировала ситуацию, в которую попала чета Чекалиных. Блогер Лерчек и супруг Артем стали фигурантами нескольких уголовных дел.

- Выскажусь я на тему семьи Чекалиных – блогера Лерчека и той ситуации, которая происходит с ними: уголовные дела, налоги, отмывка бабок и все остальное, - заявила Айза.

Айза Ай предположила, что Лерчек могла стать жертвой некомпетентного бухгалтера, который попросту ее подставил.

- Я не знаю, кто бухгалтер у Лерчек, но порекомендовать такую схему – это прям подставить человека. Вряд ли Лера как-то сама доперла. Этого нельзя делать! Это незаконно и уголовно наказуемо. Ты, если зарабатываешь больше определенной суммой, ты уже платишь 15% налога. Я думаю, что с таким заработком это не будет являться большой проблемой, - объяснила Айза.

Айза отметила, что Лерчек вообще не «злой гений», а просто «торгаш от Бога»

- Мне искренне кажется, что она просто не знала, что происходит и, наверное, не до конца знала букву закона. Это прям видно, потому что она неплохой человек, она не вызывает какого-то отвращения. И даже ее эти курсы – это просто ее мышление. Она очень круто продает. Она торгаш от Бога! Я прям завидую ей, - разоткровенничалась теледива.

Бывшая жена Гуфа выразила надежду, что ситуация разрешится «в пользу ребят».

Артем и Лерчек. Фото: личная страница в соцсетях героев публикации.

Напомним, утром 7 марта в ее особняк в Подмосковье нагрянул ОМОН. Лерчеку и ее супругу Артему были выдвинуты серьёзные обвинения. Супругов Чекалиных заподозрили в сокрытии налогов на 300 миллионов рублей.

По версии следствия, за два года Лерчек на своих марафонах заработала более 150 млн рублей. Продажи шли через ИП, налоги платились по «упрощенке» - всего 6%. При этом 150 млн—максимальная годовая сумма, которая может пройти по упрощенной системе налогообложения. Все, что свыше, облагается стандартным и, соответственно, более высоким налогом. Чекалина же проводила стальные средства через друзей, родственников и мужа. Таким образом она сэкономила 300 млн рублей.

Обыск в особняке Валерии и Артема. Фото: оперативная съемка.

16 марта 2023 года стало известно о том, что Чекалины стали фигурантами еще одного уголовного дела. На этот раз их заподозрили в махинациях на 130 миллионов рублей. Следствие считает, что в апреле 2021 года звездная пара смогла отмыть миллионы в результате обмена рублей на доллары, «чем замаскировали связь легализованных денежных средств с преступным источником их происхождения». Теперь им грозит срок от 3 до 7 лет лишения свободы.

Суд избрал в отношении Лерчека и Артема меру пресечения в виде запрета определенных действий. Им, в том числе, запрещено пользоваться телефонами, а также другими средствами связи. Под запрет попал и выход в Интернет.

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