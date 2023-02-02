Айза Ай призвала спасти Волочкову после пьяного интервью

Айза обеспокоена проблемами Волочковой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Чеченская теледива, бывшая супруга рэпера Гуфа, Айза-Лилуна Ай призвала спасти балерину Анастасию Волочкову от пагубной привычки.

Айза заявила, что балерина чрезмерно пристрастилась к алкоголю. Она сказала, что Волочкова «сильно выпивает» и, что это «не слух и не сплетня». Ай призналась, что очень переживает за Анастасию и хочет, чтобы ей кто-нибудь помог. При этом Айза отметила, что сама уже давно отказалась от употребления спиртных напитков.

Ранее балерина Анастасия Волочкова приняла участие в программе журналистки Алены Жигаловой. Во время интервью королева шпагатов немного перебрала с алкоголем, но съемки продолжились. Во время интервью Волочкова часто путалась и все время задирала ноги, демонстрируя свою великолепную растяжку. В конце программы она с размаху растянулась в шпагате прямо на столе. После выхода интервью поклонники Волочковой гневно осудили журналистку Жигалову. Мол, ходить на такие программы трезвым вообще невозможно! А Волочкову назвали настоящей, женщиной без фальши и масок.

Фрагмент программы. Фото: стоп-кадр видео.

Позже Алена Жигалова отреагировала на критику. Она сказала, что не собиралась напоить подругу ради просмотров у нее не было, и никто не ожидал такого эффекта от всего лишь одной бутылочки любимого напитка балерины.

Кстати, сопереживающая Волочковой Айза-Лилуна Ай не раз заявляла о том, что не только отказалась от алкоголя, но и совсем перестала употреблять в речи матерные слова.

Недавно Айза с сыновьями снова уехала на Бали. Там она взяла в аренду участок земли и собирается строить небольшой дом. При этом часто говорит о том, что в финансовом плане ей приходится непросто. Особенно остро она отреагировала на отказ Гуфа разделить поровну плату за обучение их общего сына.

- Я злюсь, когда на элементарное предложение разделить оплату за обучение на пополам я получаю в ответ похмельный мат. Я знаю Леху и знаю, что через полчаса он опять поведет себя со мной как душка! Такая у него гиперподвижная психика. Но я не его братан или терпила, чтобы входить в его психическое расстройство, - сказала Айза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не ВИЧ и не психическое расстройство»: Айза откровенно рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

Врачи поставили Айзе «неприятный» диагноз (подробнее).

«Вареник Айзы»: голая Ай снова показала подписчикам свои гениталии

Айза-Лилуна Ай вновь шокировала публику обнаженным видом в прямом эфире (подробнее).

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Что смотреть на ТВ в 2023 году (подробнее)