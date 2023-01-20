«Не ВИЧ и не психическое расстройство»: Айза откровенно рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

Айза Ай сообщила о болезни. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бывшая жена популярного рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай рассказала подписчикам своего телеграмм-канала о проблемах со здоровьем. По ее словам, диагноз, озвученный врачами, ее расстроил.

- Если честно, я немного расстроена. Неприятный диагноз мне сообщил врач, - сообщила Айза.

Некоторые подписчики не поверили теледиве и обвинили ее в очередной попытке пиара, другие предположили, что ей диагностировали психическое расстройство или венерическое заболевание.

После этого Айза попросила авторов негативных комментариев покинуть ее телеграмм-канал и озвучила свой диагноз.

- Тем, кто желает мне здоровья и волнуется я очень благодарна. А других прошу удалиться из моего телеграмм. Не хочу, чтобы вы мучились, - написала Ай. - Нет, у меня не ВИЧ и не психическое расстройство, к вашему сожалению, а всего лишь киста огромного размера.

О том, где именно у нее обнаружили новообразование, Айза-Лилуна Ай тактично умолчала. Фанаты пожелали ей скорого выздоровления.

Ранее «КП-Северный Кавказ» рассказывала о том, что чеченская теледива решила заработать на «горячем» контенте. Айза зарегистрировалась на одной из популярных интернет-площадок, пообещала размещать фотосеты без цензуры для платных подписчиков.

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