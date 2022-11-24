Вареник за три сотки: Айза решила заработать на горячем контенте

Айза уехала на Бали. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях.

Чеченская селебрити, бывшая жена Гуфа, Айза Лилуна Ай, прославившаяся на всю страну «случайным сливом» откровенных кадров, решила подзаработать на краудфандинге. Звезда зарегистрировалась на одной из популярных интернет-площадок, пообещала размещать фотосеты без цензуры для платных подписчиков.

- Ребят, подписывайтесь на меня! Вас ждет горячий контент. Буду скидывать видосы, всякие тексты, будем говорить на откровенные темы, - рассказала на своей странице в социальной сети Айза.

Чеченская теледива обещает "горячий" контент. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях.

Пока на теледиву подписались всего два десятка человек. Подписчикам доступны три уровня доступа к контенту. Уровень «немного ближе» стоит 300 рублей в месяц, «еще ближе» - одна тысяча рублей, а уровень «рядом со мной» обойдется любителям пикантного контента в две тысячи рублей ежемесячно. На данный момент поклонникам Айзы Ай доступны пять публикаций за три сотки и одна за тысячу.

- Я уже выложила прежние фотосеты, но уже без цензуры. Вы их не видели, - сообщила Айза подписчикам своего телеграм-канала.

Впрочем, снимками без цензуры она и раньше радовала своих поклонников. Так, два года назад Лилуна Ай на всю страну прославилась своим «вареником». Она «случайно» опубликовала интим-фото, которое собиралась отправить своему бойфренду Олегу Майами. Снимок она быстро удалила, но фолловеры успели за считанные минуты распространить его по Сети. Подобная ситуация произошла с ней и весной этого года. Айза разместила откровенные кадры на которых вновь продемонстрировала подписчикам свои гениталии.

Не так давно 37-летняя Айза со своими двумя сыновьями уехали на Бали, где столкнулась с определенными трудностями - поиском жилья и домашними обязанностями, которые раньше с ней разделяла няня. Обустроившись на острове, звезда решила наладить личную жизнь и зарегистрировалась на популярном сайте знакомств. Позже она сообщила, что ее анкета удалена.

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