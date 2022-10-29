«Поднимает самооценку»: Айза похвасталась популярностью на сайте знакомств

Айза снова ищет любовь. Фото: страница героя публикации в социальных сетях.

Чеченская теледива, бывшая супруга рэпера Гуфа, зарегистрировалась на сайте знакомств. После нескольких разводов и неудачных попыток создать прочный союз, 37-летняя мать двоих детей, судя по всему, решила найти любовь на популярном сервисе знакомств. Айза призналась подписчикам, что мужчины активно реагируют на ее профиль, но пока она ни с кем не общается.

- Второй день в тиндер. Пипец, как поднимает самооценку, но ни с кем в контакт не вхожу, - рассказала Айза Ай в своем ТГ-канале.

О регистрации на сайте она рассказала, получив сообщение от мужчины, который признался, что профиль Айзы многих сводит с ума.

Не так давно бывшая жена рэпера уехала вместе с сыновьями на Бали. По ее словам, на острове живется ей там не просто, так как бытовые проблемы приходится решать самостоятельно - без помощников и няни. Также теледива пожаловалась на невозможность найти виллу. Тем не менее пока возвращаться в Россию она не собирается.

- Найти виллу на Бали невозможно. Особенно, если у тебя российские карты. Но лучше на пляже спать буду с детьми, чем прервать это теплое счастье, - написала Айза.

Напомним, весной 2022 года Айза-Лилуна Ай вновь оказалась в эпицентре скандала. В одной из социальных сетей она опубликовала ролик, на кадрах которого предстала в откровенном виде, продемонстрировав подписчикам свои гениталии. А двумя годами ранее она прославилась своим «вареником», опубликовав снимок, который, якобы, пыталась отправить своему бой-френду Олегу Майами с которым на тот момент находилась в разлуке. Мол, так случайно вышло, нажала не на ту кнопку. Поклонники не поверили, посчитав, что таким способом она просто хотела удержать аудиторию.

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