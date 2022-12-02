Молодые люди встречались три года и все это время ссорились и расставались, но потом вновь мирились. Фото: СОЦСЕТИ

В запутанном деле загадочной смерти наконец поставлена точка. Мосгорсуд утвердил обвинительный приговор Муртузали Меджидову – сыну экс-премьера Дагестана Мухтара Меджидова. Разбирательство в этой запутанной трагической истории длилось 4 года.

Дело об убийстве Томирис Байсафы

Начиналось все красиво. Дочь успешных бизнесменов из Астаны Томирис Байсафа поступает в МГИМО. На втором курсе у нее завязывается роман с горячим кавказским юношей. Но отношения пары не были идеальными – Муртузали был ревнивым и вспыльчивым, влюбленные часто ссорились, расставались, потом снова мирились.

13 апреля 2018 года 21-летнюю Томирис нашли под окнами здания МГИМО, от травм при падении девушка впала в кому, поэтому следователи не смогли допросить ее. Но свидетели сообщили, что в момент трагедии Томирис и Муртазали ссорились на 4 этаже вуза как раз у окна. Парень запер девушку в пустующей аудитории, их ссору и крики Томирис «Не бей меня!» слышали в соседнем кабинете, но не могли помочь – дверь была приперта стулом.

Девушка стала встречаться с дагестанцем на втором курсе университета. Фото: социальные сети матери Томирис - Жанны Ахметовой

Почему умерла Томирис Байсафа

Не приходя в сознание, через три недели Томирис умерла. Официальной версией ее смерти стал суицид. И только спустя два года Муртазали арестовали по подозрению в убийстве возлюбленной. Совпадение ли? Арест случился после того, как его высокопоставленного отца задержали по подозрению в мошенничестве (это дело о махинациях с заказом миноброны еще расследуют). 7 июля 2020 года задерживают отца, 29 июля внезапно арестовали и Муртазали Меджидова. Ему официально предъявили обвинение в убийстве студентки МГИМО.

К сожалению, полученные травмы были слишком серьезными и 3 мая 2018 года девушка умерла. Фото: социальные сети матери Томирис - Жанны Ахметовой.

Приговор Муртузали Меджидову, сыну бывшего премьера Дагестана Мухтара Меджидова

Но, видимо ресурсы у влиятельной семьи еще оставались. Как еще объяснить, что 7 июня 2021 года суд оправдал Муртазали?

Нестыковок было слишком много. Например, якобы самоубившуюся девушку нашли лежащей на спине, а Меджидов уверял, что она прыгнула сама… Письма родных во все инстанции помогли вернуть дело теперь уже другому судье. В июне этого года Меджиева признали виновным и приговорили к 13 годам строго режима. Но его адвокаты снова попытались оспорить решение. Окончательный вердикт прозвучал 2 декабря.

Приговор Муртузали Меджидова утвердили. Теперь уже точно парень отправится отбывать наказание. Как сказала мать Томирис, прощения у ее семьи сын бывшего дагестанского премьера так и не попросил.

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