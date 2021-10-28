Отменен оправдательный приговор сыну бывшего премьер-министра Дагестана по делу о гибели студентки МГИМО

Фото: личная страница Томирис Байсафы в соцсети

Дело о загадочной гибели студентки МГИМО, которая встречалась с сыном бывшего премьер-министра Дагестана, снова в суде.

В 2018 году 21-летняя Томирис Байсафа выпала из окна вузовской аудитории на 4 этаже, где перед этим произошла ссора с возлюбленным Муртузали Меджидовым. Все случилось на его глазах. Следователи пришли к заключению, еще и при содействии Меджидова. Сперва рассматривали версию о доведении до самоубийства. Позже, что девушку столкнули.

Муртазали и Томирис учились в одной группе и стали встречаться на втором курсе. Фото: личный архив Томирис в социальных сетях.

В итоге сын бывшего премьер-министра Дагестана стал обвиняемым в убийстве, но присяжные заседатели Никулинского суда Москвы вынесли оправдательный приговор, рассмотрев в трагедии суицид из-за неразделенной любви. При том, что в деле на 16 томов нашли много расхождений в уликах, показаниях и экспертизах. Вызвала вопросы видеосъемка с камер МГИМО во внутреннем дворе, куда упала Томирис. Странным образом на пленке не оказалось момента падения. Хотя были сняты попытки студентов и прибежавшего на место Муртузали оказать Томирис помощь. Эксперты рассмотрели следы монтажа.

Влюбленные часто ссорились и не раз пытались расстаться. Фото: личный архив Томирис в социальных сетях.

Мать погибшей студентки Жанна Ахметова в середине октября 2021 года обратилась к председателю СКР Александру Бастрыкину, чтобы дело о гибели ее дочери снова отправили на расследование.

Фото: личная страница Жанны Ахметовой в социальной сети

И попросила завести уголовное дело на проректора университета, который, по ее словам, был знаком с семьей предполагаемого убийцы и помог скрыть доказательства.

Жанна Ахметова, мама Томирис, уверена в том, что смерть дочери была насильственной. Фото: личный архив Жанны Ахметовой в социальных сетях

На официальном сайте СКР появилась новость, что Бастрыкин дал указание доложить обо всех этапах расследования этого дела и установленных обстоятельствах гибели студентки.

28 октября 2021 года стало известно, что оправдательный приговор сыну бывшего премьер-министра Дагестана и молодому человеку погибшей отменен. Суд в Москве отправил уголовное дело на новое рассмотрение.

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