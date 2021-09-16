Дело о загадочной гибели студентки МГИМО решили перепроверить в СКР

Муртазали и Томирис учились в одной группе и стали встречаться на втором курсе. Фото: личный архив Томирис в социальных сетях

Не поставлена точка в громком деле о загадочной гибели студентки МГИМО и девушки Муртузали Меджидова - сына бывшего премьер-министра Дагестана. Именно его обвиняли в убийстве Томирис Байсаф 13 апреля 2018 года, выпавшей из окна аудитории вуза на четвертом этаже.

Следствие полагало, девушка не собиралась лишать себя жизни - ее могли столкнуть. Присяжные заседатели Никулинского суда Москвы, однако, вынесли Муртузали оправдательный приговор. При том, что он стоял рядом с Томирис у окна перед ее падением, студенты слышали из аудитории ругань, а в самом 16-томном деле о гибели студентки есть множественные несостыковки в уликах, показаниях и экспертизах...

Фото: личный архив Томирис в социальных сетях

Мать погибшей отказывается принимать тот факт, что все свели к самоубийству и намерена судиться снова. Жанна Ахметова обратилась за помощью в проведении объективного расследования к председателю СКР Александру Бастрыкину. И просит завести уголовное дело на проректора института. По ее словам, тот был знаком с семьей предполагаемого убийцы ее дочери и способствовал сокрытию преступления. Тем временем апелляционная жалоба рассматривается Мосгорсудом.

Фото: личная страница Жанны Ахметовой в социальной сети

- Бастрыкин дал указание своим подчиненным доложить обо всех этапах расследования и установленных обстоятельствах произошедшего, приведших к гибели девушки, - сказано в сообщении на офииальном сайте Следственного комитета России.

Ранее «КП-Ставрополь» связывалась с адвокатом оправданного Муртузали Меджидова. Шамиль Яндарбаев пояснил, что в суде не было представлено никаких доводов, которые бы говорили о вине его подзащитного. И приглашенные свидетели указали на то, что погибшая неоднократно предпринимала попытки суицида. А один из свидетелей со стороны обвинения сказал, что за день до трагедии Томирис Байсаф призналась подруге о намерениях покончить с собой, если Меджидов с ней расстанется.

Влюбленные часто ссорились и не раз пытались расстаться. Фото: личный архив Томирис в социальных сетях

Напомним, что Муртазали и Томирис были одногруппниками и учились на кафедре международных экономических отношений. Встречаться начали на втором курсе после долгих ухаживаний Меджидова за Байсаф. Отношения продлились почти три года.

В тот роковой апрельский день они поссорились, что, со слов защитника Муртазали, и слышали другие студенты. Как говорит адвокат, Муртаз хотел расстаться. Чего не сумела принять Томирис, решившаяся на отчаянный шаг: либо любовь, либо смерть...

Но сейчас в этом заставляют сомневаться грубые несостыковки в деле. Например, что камеры наблюдения во внутреннем дворе вуза, куда упала Томирис, не сняли момент падения. Хотя подоспевшие студенты, медики, проректор и Меджидов на запись попали.

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