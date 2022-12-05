Специалисты утверждает, что количество погибших нерп может увеличиться Фото: Евгения ГУСЕВА

В Каспийском море по неизвестной причине погибли 2,5 тысяч нерп, трупы которых штормом вынесли на берег в Дагестане. Пока в лабораториях Ставрополя и Москвы изучают останки животных, директор Фонда содействия сохранению морских млекопитающих и Фонда друзей Балтийской нерпы Вячеслав Алексеев в эфире Радио "Комсомольская правда" предположили, из-за чего могла случиться трагедия и какие вопросы должны изучать специалисты.

Эксперт заявил, что часто животные погибают в рыболовных сетях. Но в этом случае специалисты не нашли внешних повреждений на телах нерп. Эколог предложил проверить версию, связанную с загрязнением вод.

- С учетом нынешней политической ситуации органам государственного надзора стоит изучить, что же является причиной. Мы часто заявляем, что нас окружают биологические лаборатории, которые проводят неизвестные эксперименты. А тут такой регион, который часто перевозит нефть и медь. Я бы такую версию тоже проверил, хотя надеюсь, что там все прозаичней, - прокомментировал ситуацию Алексеев.

Фото: официальный телеграмм-канал Минприроды Дагестана

Надзорные органы пока полагают, что во всем виноваты "естественные природные факторы". Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что причиной гибели нерп стало кислородное голодание. В беседе с нашими журналистами заместитель директора Каспийского природоохранного центра Расул Хайбулаев пояснил, что это может быть связано с вирусами, которые нерпы подхватывают в период миграции.

- Сейчас идет период миграции. В этот момент тяжеловодные подвергаются воздействию патогенных вирусов. В принципе, всегда присутствует вирус, но в результате тех или иных климатических и остальные иных условий воздействия он начинает бурно реагировать.

Однако специалисты еще несколько дней будут изучать останки нерп, чтобы дать точный ответ. Хайбулаев отмечал, что сейчас существуют трудности в исследовании из-за того, что тела животных попадают на берег через неделю после гибели. Выйти в море сейчас нельзя из-за плохих погодных условий.

Фото: Северо-Кавказское ТУ Росрыболовства

- Сейчас в разы больше погибших животных, это неокончательная цифра. Побережье Каспийского моря в Дагестане составляет 520 километров, и оно исследовано еще не все в связи с погодными условиями, - пояснил Хайбулаев.

СПРАВКА KP.RU

Каспийская нерпа - единственное млекопитающее в Каспийском море. В 2008 году Международный союз охраны природы заявил, что этот вид находится на грани исчезновения, а в 2020 году нерп занесли в Красную книгу России. Одним из ключевых факторов массовой гибели нерп называют загрязнение воды. Ранее в трупах животных содержались тяжелые металлы.