«Это неокончательная цифра»: у экологов появились трудности в изучении гибели тысяч краснокнижных нерп в Дагестане

Массовую гибель тюленей изучают специалисты. Фото: Северо-Кавказское ТУ Росрыболовства

Появились новые подробности массовой гибели нерп на берегах Каспийского моря в Дагестане. Заместитель директора Каспийского природоохранного центра Расул Хайбулаев рассказал Радио "Комсомольская правда", что трупы животных выносит на берег спустя неделю после смерти. И потому выяснить, почему они погибли, очень сложно.

- Сейчас идет период миграции. В этот момент тяжеловодные подвергаются воздействию патогенных вирусов. В принципе, он всегда присутствует вирус, но в результате тех или иных климатических и остальные иных условий воздействия он начинает бурно реагировать.

Главная проблема экологов - найти труп нерпы, который будет пригоден для исследования.

- Анализы сейчас, как мне известно, тяжело собирать, потому что для этого нужно, чтобы животное было либо только что умершее, либо еще живое. Тем группам, которые мы видим, от двух недель. То есть, они погибли давно, и их штормом вынесло на берег. Сбор материала на таких телах возможен, но нельзя обнаружить вирус.

Фото: официальный телеграм канал Минприроды Дагестана

Специалисты Каспийского природоохранного центра вместе с волонтерами и правоохранителями выезжают на берега, где нашли трупы нерп. Поэтому количество погибших животных увеличивается ежедневно.

- Сейчас в разы больше погибших животных, это неокончательная цифра. Побережье Каспийского моря в Дагестане составляет 520 километров, и оно исследовано еще не все в связи с погодными условиями.

По последним данным, специалисты нашли 2,5 тысяч трупов краснокнижных тюленей. Их находят не только на побережье, но и в устьях рек Сулак и Шуринка. Пробы уже отправили в лаборатории Астрахани и Москвы, ключевая версия гибели каспийского тюленя - естественные природные факторы.

В минприроды Дагестана отмечают, что это самая массовая гибель нерп в Каспийском море за последние десять лет. В 2012 и 2016 годах экологи нашли около 150 трупов нерп. После экспертизы было установлено, что тогда животные погибли выброса природного газа в воде. Последний случай массовой гибели нерп до декабре 2022 года зафиксировали в мае 2021 года. Тогда погибло более 150 особей. Исследователи также отмечают, что выбросы мертвых тюленей случаются с определенной периодичностью - раз в четыре года.

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Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что причиной гибели нерп стало кислородное голодание. Признаков загрязнения воды не выявлено. Работа продолжается.

СПРАВКА KP.RU

Каспийская нерпа - единственное млекопитающее в Каспийском море. В 2008 году Международный союз охраны природы заявил, что этот вид находится на грани исчезновения, а в 2020 году нерп занесли в Красную книгу России. Одним из ключевых факторов массовой гибели нерп называют загрязнение воды. Ранее в трупах животных содержались тяжелые металлы.

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