Около 700 мертвых тюленей выбросило на берег Каспия в Дагестане

Массовую гибель тюленей расследуют специалисты. Фото: Северо-Кавказское ТУ Росрыболовства.

В Дагестане на берег Каспийского моря выбросило порядка 700 мертвых тюленей.

Сотни безжизненных нерп были обнаружены в Кировском районе Махачкалы вдоль побережья на участке от нефтебазы до устья реки Сулак.

На место гибели морских животных прибыли инспекторы Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства. По данным ведомства, специалисты исследуют все побережье Каспийского моря на территории республики. Отмечается, что на телах мертвых животных не выявлено следов внешних повреждений. Точная причина их гибели устанавливается. Основной версией массовой гибели пока считается неустановленная болезнь.

Стоит отметить, что за последние несколько месяцев в ведомство неоднократно поступали сообщения о гибели нерп, но такого числа одновременной смерти морских обитателей зафиксировано не было.

К сожалению, это не первый случай массовой гибели краснокнижных животных. Так, в мае 2021 года на побережье в окрестностях Махачкалы также были обнаружены мертвые тюлени. Тогда на береговую линию Каспия выбросило порядка тела почти 200 нерп. А в декабре 2020 года к берегу прибило порядка 300 мертвых животных. Подобные случаи фиксировались в Дагестане также в 2016 и 2012 годах.

По одной из версий, причиной смерти морских тюленей, занесенных в «Красную книгу», мог стать природный выброс газа в воде.

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