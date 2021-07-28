Тело покрыто чем-то странным: в Каспийске на пляже нашли мертвого краснокнижного тюленя

На берегу Каспийского моря снова нашли тело редкого тюленя. Фото: социальные сети

На Каспийском городском пляже №1 отдыхающие нашли мертвого тюленя, занесенного в Красную книгу. Его тело одиноко лежало в луже, люди к нему старались не подходить. Пока неизвестно, что стало причиной смерти животного.

Очевидцы опубликовали фото в сеть

В минприроды республики рассказали, что тюлень скорее всего умер естественно, без человеческого воздействия. Однако туристов смутила странная субстанция, которой покрыт труп. Экологи разбираются в вопросе.

СПРАВКА "КП-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ"

Каспийские тюлени - это единственные млекопитающие, которые обитают в этом море. Они попали в Красную книгу в 2020 году, когда их популяция оказалась под угрозой исчезновения. За последние сто лет их численность сильно сократилась - примерно в 14 раз.

МАССОВАЯ ГИБЕЛЬ РЕДКИХ ТЮЛЕНЕЙ В КАСПИЙСКОМ МОРЕ

В мае 2021 года на берег моря выбросило 150 мертвых тюленей. Прокуратура начала проверку по этому делу. По словам сотрудников, ситуацию взяла под контроль Генпрокуратура России. Причина пока неясна, но одна из версий - загрязнение воды в тех территориях, где обитают тюлени.

Это не первый случай смерти редких животных в Дагестане

Аналогичная ситуация случилась в 2020 году: к берегу Каспия прибило 300 мертвых особей. Ученые исследовали этот вопрос и пришли к закономерности, что тюлени погибают раз в четыре года. Почему - так и неизвестно.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

В Дагестане пострадали пеликаны, занесенные в Красную книгу. Их смерть была по-настоящему трагичной: множество птиц заживо сгорели на ЛЭП. Более 40 особей погибли потому, что очень проблематично закрыть линии электропередач от птиц.

Экологи отмечали, что эта проблема актуальна для всего мира.

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Обследование местности продолжается (подробнее).