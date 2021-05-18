Прокуратура начала проверку после гибели краснокнижных тюленей в Дагестане

В прошлый раз ученые нашли более 300 мертвых нерп. Фото: кадры видео из соцсетей Фото: Социальные сети

В начале мая появилась информация об очередной гибели краснокнижных животных в Дагестане. В окрестностях Махачкалы, на берегу Каспия, нашли 150 мертвых тюленей, пока что причина мора неизвестна.

Прокуратура начала проверку по этому делу. По словам сотрудников, ситуацию взяла под контроль Генпрокуратура России. Сейчас специалисты пытаются установить точное число погибших животных и понять, почему случилась массовая гибель тюленей.

Первыми на трупы наткнулись ученые из Дагестана и Москвы. Они пришли на берег моря, когда заметили неладное. Сейчас известно о двухсот тюленях, их тела выбросило на песок. Примечательно, что некоторые из них уже были без шкур, что подозрительно и наводит на мысли о браконьерстве. Еще часть животных были опутаны рыболовными сетями.

Но, как полагают ученые, причиной смерти может стать и загрязнение воды.

- По данному факту следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан инициирована процессуальная проверка, направленная на выяснение всех обстоятельств указанных событий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщила пресс-служба СУ СКР по Дагестану.

СПРАВКА "КП-СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ"

Каспийские тюлени - это единственные млекопитающие, которые обитают в этом море. Они попали в Красную книгу в 2020 году, когда их популяция оказалась под угрозой исчезновения. За последние сто лет их численность сильно сократилась - примерно в 14 раз.

Однако охрана животных не помогает им избежать гибели. Аналогичная ситуация случилась в прошлом году: к берегу Каспия прибило 300 мертвых особей. Ученые исследовали этот вопрос и пришли к закономерности, что тюлени погибают раз в четыре года. Почему - так и неизвестно.

ЖЕРТВАМИ СТАЛИ НЕ ТОЛЬКО ТЮЛЕНИ

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в марте этого года массово погибли краснокнижные пеликаны - они сгорели на проводах ЛЭП. Выдвигались разные теории гибели птиц. Смерть от голода казалась самой вероятной, но ее быстро опровергли после вскрытия. Идея умышленного убийства также является несостоятельной - парк охраняют, и на телах пеликанов не было следов насилия.

- В результате проведенных работ было установлено, что причиной гибели пеликанов послужило столкновение стаи с высоковольтными линиями электропередач. Птицы попали на провода ЛЭП и погибли от электричества, - заявил Заместитель директора Каспийского природоохранного центра по научной работе Александр Жегалин.

К сожалению, хоть многие животные и занесены в Красную книгу России, они все еще находятся под большой угрозой.

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