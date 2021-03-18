Сгорели на ЛЭП: прокуратура назвала причину гибели пеликанов в Дагестане

Пеликан Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Утром 18 марта в Каспийском природоохранительном центре обнаружили тела птиц, занесенных в Красную книгу. Более 40 розовых кудрявых пеликанов без признаков жизни были найдены в устье канала Старый Бахтемир. Это в десяти километрах от Красного Рыбака в Кизлярском районе. На место происшествия сразу направили группу активистов-экологов, а в прокуратуре инициировали проверку.

Выдвигались разные теории гибели птиц. Смерть от голода казалась самой вероятной, но ее быстро опровергли после вскрытия. Идея умышленного убийства также является несостоятельной - парк охраняют, и на телах пеликанов не было следов насилия.

Заместитель директора Каспийского природоохранного центра по научной работе Александр Жегалин назвал причину смерти стаи птиц.

- В результате проведенных работ было установлено, что причиной гибели пеликанов послужило столкновение стаи с высоковольтными линиями электропередач, - заявил Жегалин. - Птицы попали на провода ЛЭП и погибли от электричества. Как отметил специалист, подобные происшествия не редкость в мире. Очень много птиц умирают от электричества, потому что ЛЭП никак не отгораживают, и они строят там гнезда.

Это большая потеря для природоохранительного центра.

Отметим, ранее на побережье Каспия был зафиксирован массовый падеж нерп. А около пяти лет назад жертвами стали более 300 тюленей. Специалисты пришли к выводу, что причиной гибели тюленей стали неблагоприятные природные факторы. Пожилые особи попросту не смогли пережить длительные осенние штормы.