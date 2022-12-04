Стала известна причина шокирующей массовой гибели нерп на побережье Каспийского моря

Фото: официальный телеграм канал Минприроды Дагестана.

В минприроды Дагестана опубликовали первые полученные данные, после массовой гибели тюленей 3 декабря 2022 года. Туши 700 краснокнижных особей были найдены на побережье Каспийского моря.

Гендиректор Каспийского природоохранного центра уточнил, что количество погибших нерп увеличилось до 1700 особей. Все они погибли около 2 недель назад.

Специалисты провели вскрытие тюленей и сделали все необходимые пробы: провели детальный бактериальный анализ, вирусологические исследования, также сотрудники ведомства взяли частицы тканей на наличие вируса Covid-19.

Полученные материалы были отправлены в лаборатории Астрахани и Москвы для дальнейших исследований. В настоящий момент в качестве основной версии гибели каспийского тюленя специалисты называют естественные природные факторы.

- Состояние внутренних органов исследованных тюленей не подтвердило гипотезу об их интоксикации тяжелыми металлами или пестицидами, - сообщают в официальном телеграм-канале Минприроды Дагестана.

Специалисты заявили, что гибель более 300 особей тюленей не скажется на общей популяции вида. По последним подсчетам численность каспийского тюленя стабильна, в регионе числится от 270 до 300 тысяч особей.

В ведомстве также пояснили, что выбросы безжизненных особей тюленей на Дагестанском побережье Каспийского моря в последние годы наблюдаются с периодичностью раз в несколько лет. Ранее специалисты уже фиксировали подобные случаи в 2012 и 2016 году. Также в мае 2021 года на берегу Каспия обнаружили примерно 150 трупов краснокнижных тюленей. По одной из версий, причиной гибели мог стать выброс природного газа в воде.

- Добавим, что по данному факту гибели тюленей также будут привлечены ученые профильных научный организаций, - уточнили в официальном пресс-релизе Минприроды Дагестана. Точная причина их гибели еще устанавливается

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