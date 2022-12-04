Число погибших тюленей в Дагестане возросло до 2500 особей

Причины гибели нерп будут установлены после проведения лабораторных исследований патологического материала мертвых животных. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трагические новости вновь поступают из Дагестана. По словам специалистов природоохранных структур, вдоль всего побережья Каспийского моря продолжают находить туши мертвых краснокнижных нерп. Подсчет погибших животных все еще продолжается.

- К сожалению, цифра значительно выросла и составляет на данный момент 2500 особей, - сообщают в официальном пресс-релизе минприроды Дагестана.

По данным ведомства, туши тюленей обнаруживаются на разных локациях. Больше всего нерп обнаружено в районе Юзбаша и между устьями рек Сулак и Шуринка.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 3 декабря на берег Каспийского моря выбросило порядка 700 мертвых тюленей. На место гибели морских животных прибыли инспекторы Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства, которые исследуют все побережье Каспийского моря на территории республики. Позже количество погибших нерп стало насчитывать 1700 особей. Все они погибли около 2 недель назад.

Специалисты провели вскрытие тюленей и сделали все необходимые пробы. Полученные материалы были отправлены в лаборатории Астрахани и Москвы для дальнейших исследований. По предварительным данным основная версия гибели каспийского тюленя - естественные природные факторы.

В ведомстве заявили, что на сегодняшний день - это наиболее массовая гибель каспийской нерпы за последние десять лет. Напомним, сотрудники минприроды Дагестана фиксировали подобные случаи в 2012 и 2016 году. Полтора года назад на берегу Каспия было обнаружено больше 150 трупов краснокнижных тюленей. По одной из версий, причиной гибели животных мог стать выброс природного газа в воде.

Причины массовой гибели млекопитающих за 3 и 4 декабря 2022 года будут установлены после проведения лабораторных исследований патологического материала погибших животных.

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