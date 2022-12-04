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Происшествия4 декабря 2022 16:24

Число погибших тюленей в Дагестане возросло до 2500 особей

Краснокнижных нерп находят вдоль всего побережья Каспия
Анфиса КИМЕНИНИКО
Причины гибели нерп будут установлены после проведения лабораторных исследований патологического материала мертвых животных.

Причины гибели нерп будут установлены после проведения лабораторных исследований патологического материала мертвых животных.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трагические новости вновь поступают из Дагестана. По словам специалистов природоохранных структур, вдоль всего побережья Каспийского моря продолжают находить туши мертвых краснокнижных нерп. Подсчет погибших животных все еще продолжается.

- К сожалению, цифра значительно выросла и составляет на данный момент 2500 особей, - сообщают в официальном пресс-релизе минприроды Дагестана.

По данным ведомства, туши тюленей обнаруживаются на разных локациях. Больше всего нерп обнаружено в районе Юзбаша и между устьями рек Сулак и Шуринка.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 3 декабря на берег Каспийского моря выбросило порядка 700 мертвых тюленей. На место гибели морских животных прибыли инспекторы Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства, которые исследуют все побережье Каспийского моря на территории республики. Позже количество погибших нерп стало насчитывать 1700 особей. Все они погибли около 2 недель назад.

Специалисты провели вскрытие тюленей и сделали все необходимые пробы. Полученные материалы были отправлены в лаборатории Астрахани и Москвы для дальнейших исследований. По предварительным данным основная версия гибели каспийского тюленя - естественные природные факторы.

В ведомстве заявили, что на сегодняшний день - это наиболее массовая гибель каспийской нерпы за последние десять лет. Напомним, сотрудники минприроды Дагестана фиксировали подобные случаи в 2012 и 2016 году. Полтора года назад на берегу Каспия было обнаружено больше 150 трупов краснокнижных тюленей. По одной из версий, причиной гибели животных мог стать выброс природного газа в воде.

Причины массовой гибели млекопитающих за 3 и 4 декабря 2022 года будут установлены после проведения лабораторных исследований патологического материала погибших животных.

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