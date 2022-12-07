Фото с места ЧП

В Назрани в торговом доме "Таргим" произошел взрыв бытового газа. УМЧС по Республике Ингушетия сообщает о четырех пострадавших, среди них один ребенок.

О происшествии в дежурную часть сообщили в 15 часов. В результате взрыва бытового газа на втором этаже загорелось здание на улице Муталиева. По уточненным данным, площадь пожара - 400 квадратных метров.

Всех пострадавших уже доставили в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. По данным "КП-Ставрополь", один пострадавший - 23-летний горожанин - переведен в реанимацию в критическом состоянии, у него поражено 90% тела. Еще один раненый, которому 20 лет, в тяжелом состоянии. У четырехлетнего ребенка и его родственника ожоги лица и рук.

Республиканское МЧС опубликовало первые фотографии, сделанные внутри здания. Судя по кадрам, эпицентр находился в кафе. Взрыв оказался настолько мощный, что разрушил всю мебель, включая холодильники и полки с едой.

Фото: УМЧС по РИ

Фото: УМЧС по РИ

В пресс-службе прокуратуры Ингушетии журналисту "КП-Ставрополь" сообщили, что на место ЧП выехал республиканский прокурор Андрей Васильченко. Ведомство будет выяснять причины и обстоятельства происшествия.

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