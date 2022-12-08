Подземные толчки начались около 9:40 утра. Фото: IDP CS

Землетрясение в Дагестане 8 декабря 2022 года почувствовали жители всей республики около 9:40 по московскому времени. Через 10 минут в соседних регионах Северо-Кавказского федерального округа - в Ставропольском крае, Северной Осетии, Чечне, Кабардино-Балкарии - также стали сообщать о подземных толчках. Их отголоски докатились до Азербайджана и Грузии.

По информации Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), эпицентр* землетрясения находился в 70,5 км, гипоцентр** - в 81,06 км от села Агвали в Цумадинском районе Дагестана на глубине 40 км. Магнитуда составила 5,6.

Отголоски землетрясения почувствовали во многих регионах. Фото: EMSC

Сообщений о жертвах и разрушениях от аварийно-спасательных служб и властей регионов, где ощущались подземные толчки, пока не поступало.

Тем временем, сейсмостанция РАН зафиксировала активность примерно в это же время в другом месте - в 5 км от села Гуниб Гунибского района на глубине 10 км магнитудой 6. Исследователи оценили сейсмособытие в 4,5-5 баллов, что характеризуется как умеренное землетрясение (такие толчки ощущают практически все, дрожат стекла), переходящее в довольно сильное (просыпаются спящие, раскачиваются люстры и другие слабо закрепленные предметы).

Кстати, ровно месяц назад, 8 ноября, на Северном Кавказе уже происходило землетрясение. Тогда эпицентр находился в Карачаево-Черкесии.

* Эпицентр землетрясения - перпендикулярная проекция центральной точки его очага на поверхность Земли.

** Гипоцентр землетрясения - центральная точка очага, в которой начинается подвижка пород.