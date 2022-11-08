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НовостиОбщество8 ноября 2022 11:07

Жители Ставрополья рассказали о последствиях землетрясения 8 ноября

Подземные толчки ощутили в Предгорном округе
Иван НЕТРЕБКО
Иван НЕТРЕБКО
Сейсмологи подтвердили, что на Северном Кавказе было неспокойно. Фото: idp-cs.net

Сейсмологи подтвердили, что на Северном Кавказе было неспокойно. Фото: idp-cs.net

Жители станицы Суворовской Предгорного округа Ставропольского края пожаловались в редакцию «КП на Северном Кавказе» на то, что 8 ноября 2022 года около 7-40 утра их дома заходили ходуном. Подробнее о последствиях написала в официальный Телеграм-канал читательница, проживающая в указанной станице.

- Даже закачались стебли цветов на подоконниках. Что это было? - сообщила женщина.

Согласно данным системы мониторинга за состоянием окружающей среды, в 7:36 в Карачаево-Черкесии недалеко от поселка Кавказский на глубине 10 км произошло землетрясение магнитудой 3,7.

От эпицентра до станицы Суворовской по прямой - около 30 километров, так что до Ставрополья как раз дошли отголоски данного землетрясения.