Сейсмологи подтвердили, что на Северном Кавказе было неспокойно. Фото: idp-cs.net

Жители станицы Суворовской Предгорного округа Ставропольского края пожаловались в редакцию «КП на Северном Кавказе» на то, что 8 ноября 2022 года около 7-40 утра их дома заходили ходуном. Подробнее о последствиях написала в официальный Телеграм-канал читательница, проживающая в указанной станице.

- Даже закачались стебли цветов на подоконниках. Что это было? - сообщила женщина.

Согласно данным системы мониторинга за состоянием окружающей среды, в 7:36 в Карачаево-Черкесии недалеко от поселка Кавказский на глубине 10 км произошло землетрясение магнитудой 3,7.

От эпицентра до станицы Суворовской по прямой - около 30 километров, так что до Ставрополья как раз дошли отголоски данного землетрясения.