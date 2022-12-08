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Общество8 декабря 2022 20:43

Кадыров показал душераздирающие кадры возвращения из украинского плена 60 российских бойцов

Кадыров показал, как 60 российских бойцов вернулись из украинского плена
Иван НЕТРЕБКО
Иван НЕТРЕБКО
Один из тех, кто помогает вернуть наших бойцов из плена - депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. Фото: стоп-кадр видео

Один из тех, кто помогает вернуть наших бойцов из плена - депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. Фото: стоп-кадр видео

На днях состоялся очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной - на Родину вернулись еще 60 российских бойцов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, принимающий непосредственное участие в переговорном процессе, показал душераздирающие кадры с границы в своем официальном Телеграм-канале.

Как заявили в Министерстве обороны РФ, всем освобожденным военнослужащим ВС РФ угрожала смертельная опасность. Бойцы это подтверждали рассказами о пытках - их избивали за отказ петь гимн Украины, топили, об них тушили окурки, им простреливали ноги и пилили пальцы...

Последствия нахождения в украинском плену. Фото: стоп-кадр видео

Последствия нахождения в украинском плену. Фото: стоп-кадр видео

- Возвращение наших ребят - это действительно большая радость и счастье для их семей - матерей, жен, сестер, детей, для всех, кто ждет и надеется на возвращение домой своих родных, - отметил депутат Государственной думы от Чеченской Республики Шамсаил Саралиев, который курирует вопросы обмена. К нему, как и к другим депутатам, поступают обращения от родственников пленных. Информация проверяется, формируются списки на обмен. Далее они передаются в Минобороны РФ и начинается работа по вызволению наших бойцов.

Многие из них находятся в тяжелом физическом состоянии, но не теряют при этом стойкости духа.

«Спасибо, что забрали!» - дружно говорили бойцы. Фото: стоп-кадр видео

«Спасибо, что забрали!» - дружно говорили бойцы. Фото: стоп-кадр видео

На одном из кадров опубликованного главой Чечни видео - военнослужащий с изувеченной рукой и ранами на лице.

- Вся страна видела видео с тобой, ты абсолютный герой! Запомни это! - обращается к парню Шамсаил Саралиев. - Тебе не нужно ни за что переживать. Спасибо за то, что ты такой молодец. Знай это и не переживай, ладно?

- Хорошо, - едва слышно произносит военнослужащий. После продолжительных издевательств со стороны украинских военных на большее сил пока у него нет...

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