Кадыров показал душераздирающие кадры возвращения из украинского плена 60 российских бойцов

Один из тех, кто помогает вернуть наших бойцов из плена - депутат Госдумы от Чечни Шамсаил Саралиев. Фото: стоп-кадр видео

На днях состоялся очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной - на Родину вернулись еще 60 российских бойцов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, принимающий непосредственное участие в переговорном процессе, показал душераздирающие кадры с границы в своем официальном Телеграм-канале.

Как заявили в Министерстве обороны РФ, всем освобожденным военнослужащим ВС РФ угрожала смертельная опасность. Бойцы это подтверждали рассказами о пытках - их избивали за отказ петь гимн Украины, топили, об них тушили окурки, им простреливали ноги и пилили пальцы...

Последствия нахождения в украинском плену. Фото: стоп-кадр видео

- Возвращение наших ребят - это действительно большая радость и счастье для их семей - матерей, жен, сестер, детей, для всех, кто ждет и надеется на возвращение домой своих родных, - отметил депутат Государственной думы от Чеченской Республики Шамсаил Саралиев, который курирует вопросы обмена. К нему, как и к другим депутатам, поступают обращения от родственников пленных. Информация проверяется, формируются списки на обмен. Далее они передаются в Минобороны РФ и начинается работа по вызволению наших бойцов.

Многие из них находятся в тяжелом физическом состоянии, но не теряют при этом стойкости духа.

«Спасибо, что забрали!» - дружно говорили бойцы. Фото: стоп-кадр видео

На одном из кадров опубликованного главой Чечни видео - военнослужащий с изувеченной рукой и ранами на лице.

- Вся страна видела видео с тобой, ты абсолютный герой! Запомни это! - обращается к парню Шамсаил Саралиев. - Тебе не нужно ни за что переживать. Спасибо за то, что ты такой молодец. Знай это и не переживай, ладно?

- Хорошо, - едва слышно произносит военнослужащий. После продолжительных издевательств со стороны украинских военных на большее сил пока у него нет...

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