На Кавказе закрывают опустевшие из-за гриппа школы

Школы перевели на онлайн-обучение после рекомендаций Роспотребнадзора Фото: Мария ЛЕНЦ

Министерство образования Кабардино-Балкарии закрыло 38 школ после заявления Роспотребнадзора России, просившего переводить классы на дистанционное обучения при большой заболеваемости гриппом и ОРВИ. Республика стала первым регионом, который воспользовался рекомендацией.

Специалисты уверены, что если на занятия из-за болезни не пришло более 20% класса, то детей надо перевести на дистанционное обучение.

- На сегодняшний день в Кабардино-Балкарии из-за гриппа и ОРВИ переведены на дистанционную форму обучения 38 школ. Это 14% от общего числа общеобразовательных организаций. Такая мера продиктована большим количеством заболевших детей, - сообщили в министерстве просвещения республики.

У регионов уже есть опыт дистанционного обучения школьников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ведомстве отметили, что перевод связан исключительно с гриппом и ОРВИ - проблемы с коронавирусом в учреждениях нет. Учебный процесс продолжится в обычном режиме, ситуацию постоянно мониторят.

Кроме того, подобные меры ввели в Северной Осетии. Из-за большой заболеваемости гриппом и ОРВИ власти республики перевели на онлайн-обучение в девяти школах, 129 классах, 35 ДОУ и 37 группах, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Специалисты уверены, нет лучшей защиты от гриппа, чем вакцина Фото: Иван МАКЕЕВ

В других регионах Северного Кавказа о закрытии школ не сообщали, но вполне вероятно, что вскоре это произойдет. Так, например, на Ставрополье ожидают, что волна гриппа накроет край через две-три недели. Чтобы уберечь себя от вируса, специалисты рекомендуют пройти вакцинацию.