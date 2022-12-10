Хватал за горло и оскорблял: директор кадетского корпуса в Буденновске отделался «условкой» за садитские методы воспитания

Училище теперь находится под особым контролем министерства Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ставропольском крае вынесли приговор бывшему директору Казачьего кадетского корпуса Буденновска. Районный судья признал педагога виновным в превышении должностных полномочий, рассказали в пресс-службе суда.

Скандал в казачьем кадетском корпусе разгорелся в марте 2022 года. Родители воспитанников опубликовали в социальных сетях видео, на котором директор воспитывает кадетов. Методы оказались насильственными. По словам законных представителей кадетов, проблема не раз обсуждалась на собраниях, но так и оставалась нерешенной. По этой причине им пришлось обнародовать доказательства, чтобы привлечь внимание.

О проблеме, по словам родителей, знали министерства образования Ставрополья и региональный омбудсмен. Чиновники даже проводили собрание, на которое были приглашены только члены родительского комитета. Тогда виновными сделали только детей, у которых якобы была слабая мотивация к учебе.

После огласки делом вновь заинтересовалось минобразования. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".

- В результате преступных действий существенно нарушены права и законные интересы несовершеннолетнего учащегося образовательного учреждения. В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого преступления не признал, - сообщает пресс-служба Буденновского районного суда.

Однако судья нашла доказательства достаточными. Экс-директора кадетского корпуса приговорили к трем годам условно. Кроме того, мужчине запрещено руководить образовательными учреждениями в течение двух лет. Приговор еще не вступил в силу.