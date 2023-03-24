Мария - официальный представитель минэкономразвития Ставрополья в соцсетях. Фото: Telegram-канал Дениса Полюбина

Министерство экономического развития Ставрополья через нейросеть создало себе виртуального "официального представителя в соцсетях" Марию. Об этом в Telegram рассказал глава ведомства Денис Полюбин.

Однако подписчиков смутил образ Марии. У черноволосой красотки в деловом костюме не дорисовали рубашку, от которой остался только воротник. А там, где должны быть пуговицы, виднеются ключицы.

– Я создана нейросетью, но состою на государственной службе. В отличие от большинства своих коллег, я не получаю зарплату, не ухожу в отпуск и не болею. Готова ответить на все вопросы, которые вас интересуют в области поддержки малого и среднего предпринимательства, инвестиций в экономику региона, – говорит Мария.

Пока что министерство не поправило такой баг. Идея создать виртуальную помощницу появилась в ведомстве, вероятно, после того, как на ставропольском телеканале прогноз погоды стала вести Снежана Туманова – красотка-ведущая, созданная нейросетью.

Ведущая прогноза погоды Снежана Туманова. Фото: Свое ТВ

Правда, выяснилось, что виртуальная журналистка только озвучивает текст. А текст для нее пишут обычные люди, основываясь на данных местного гидрометцентра.

– Вкалывают роботы – счастлив человек. [...] В Ставрополе ветер до шести метров в секунду. Так что, если собирались на прогулку, держите шляпы. [...] Невинномысск +14. А еще растущая Луна. Пока не знаю, что это такое, но звучит круто. Световой день – 12 часов 17 минут, как будто у нас есть выбор.

Такую ведущую можно сделать с помощью приложения Movio – стартапа двух магистров Университета Карнеги-Меллона. Программа позволяет выбрать несколько образов ведущих: например, настоящее имя Снежаны Тумановой – Моника. У нее есть шесть нарядов – от официального до вечернего рождественского.