Не Снежана, а Моника: стало известно, как нейросеть создавала виртуальную ведущую прогноза погоды на Ставрополье

Ведущая прогноза погоды Снежана Туманова. Фото: Свое ТВ

Стало известно, как на свет появилась первая в России созданная нейросетью ведущая Снежана Туманова. Оказалось, что оригинальное имя ставропольской журналистки – Моника.

Ведущая прогноза погоды Снежана Туманова. Фото: Свое ТВ

Снежана на ставропольском телевидении появилась 21 марта. Изначально заявлялось, что робот сам генерирует образ ведущей, повторяет человеческую мимику, пишет сценарии и озвучивает их. При этом Снежана разбавляла блоки шуточками.

– Я не болею, не ухожу в отпуск, и мне не нужен обеденный перерыв. Но хватит обо мне – давайте о погоде. [...] В Ставрополе возможен дождь. Не забудьте взять с собой зонт. Человеки, если промокают, могут простудиться.

Ведущая прогноза погоды Снежана Туманова. Фото: Свое ТВ

Правда, система оказалась несколько прозаичней. Снежану создали с помощью приложения Movio – стартапа двух магистров Университета Карнеги-Меллона. Приложение предлагает клиентам озвучить их текст разными голосами виртуальных людей, которые созданы как шаблон. Один из таких – Снежана, она же Моника. У этого шаблона есть шесть нарядов: от официального до вечернего и рождественского. Снежана Туманова будет появляться в эфире по пять раз в день после выпуска новостей.

Все образы Моники - ставропольской Снежаны Тумановой

После министерство экономического развития Ставрополья создало себе виртуального "официального представителя в соцсетях" Марию. Однако подписчиков смутил образ девушки. У черноволосой красотки в деловом костюме не дорисовали рубашку, от которой остался только воротник. А там, где должны быть пуговицы, виднеются ключицы.