Таинственная перестрелка у медицинской академии в Дагестане произошла из-за долга в 100 тысяч рублей. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Полицейские установили личности участников произошедшей 24 марта перестрелки на улице Дзержинского возле медицинской академии, а также узнали причину потасовки. Оказалось, что молодые люди устроили перестрелку из-за долга в 100 тысяч рублей.

Напомним, загадочная перестрелка в Махачкале у медакадемии произошла 24 марта 2023 года на улице Дзержинского. Очевидцы сразу же обратились в полицию, на место ЧП приехали шесть нарядов полиции. Но участников конфликта задержать не удалось.

Также стало известно, что в ходе перестрелки был ранен один из участников «стрелки» , но тяжесть его ранений нельзя было установить, так как его забрали на неизвестной машине.

Сотрудникам полиции спустя несколько часов удалось узнать всех причастных к перестрелке, 8 мужчин доставлены в отдел. Предполагаемым стрелком оказался 21-летний житель Гунибского района, у которого изъяли травматический пистолет «Сталкер», номера на нем были стерты.

Стрелял 21-летний житель Гунибского района. Фото: МВД Дагестан

Личность стрелка удалось установить. Фото: МВД Дагестан

Выяснилось, что один из участников конфликта задолжал 100 тысяч знакомой, а ее друзья решили «выбить» у него деньги и позвали на «стрелку», но и та сторона пришла с подмогой.

В итоге словесный раздор обернулся массовым конфликтом со стрельбой.

-По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство), - сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе управления МВД по Дагестану.

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