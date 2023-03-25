Таинственная перестрелка у медицинской академии в Дагестане произошла из-за долга в 100 тысяч рублей.
Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Полицейские установили личности участников произошедшей 24 марта перестрелки на улице Дзержинского возле медицинской академии, а также узнали причину потасовки. Оказалось, что молодые люди устроили перестрелку из-за долга в 100 тысяч рублей.
Напомним, загадочная перестрелка в Махачкале у медакадемии произошла 24 марта 2023 года на улице Дзержинского. Очевидцы сразу же обратились в полицию, на место ЧП приехали шесть нарядов полиции. Но участников конфликта задержать не удалось.
Также стало известно, что в ходе перестрелки был ранен один из участников «стрелки» , но тяжесть его ранений нельзя было установить, так как его забрали на неизвестной машине.
Сотрудникам полиции спустя несколько часов удалось узнать всех причастных к перестрелке, 8 мужчин доставлены в отдел. Предполагаемым стрелком оказался 21-летний житель Гунибского района, у которого изъяли травматический пистолет «Сталкер», номера на нем были стерты.
Стрелял 21-летний житель Гунибского района. Фото: МВД Дагестан
Личность стрелка удалось установить. Фото: МВД Дагестан
Выяснилось, что один из участников конфликта задолжал 100 тысяч знакомой, а ее друзья решили «выбить» у него деньги и позвали на «стрелку», но и та сторона пришла с подмогой.
В итоге словесный раздор обернулся массовым конфликтом со стрельбой.
-По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство), - сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе управления МВД по Дагестану.
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