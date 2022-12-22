Кадыров получил очередную госнаграду. Фото: архив героя публикации.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров стал кавалером ордена Александра Невского. Высокую государственную награду ему вручил Владимир Путин за большой вклад в развитие Чечни и эффективное решение государственных задач. Об этом Кадыров рассказал в своем ТГ-канале.

- Подобная оценка моих скромных заслуг в службе на благо нашей Родины большая честь для меня. Я безмерно горд получить такую значимую награду из рук Верховного Главнокомандующего, который является для всех нас ярким примером настоящего лидера и истинного патриота! - сказал Кадыров.

Лидер чеченского народа поблагодарил Путина за доверие и высокую оценку его заслуг и пообещал не сбавлять темпы в своей работе.

- В свою очередь я могу заверить Верховного Главнокомандующего, что мы не намерены сбавлять темпы работ. Более того, сегодняшняя ситуация в мире и агрессивное отношение недружественных стран подталкивает нас удвоить усилия, чтобы обеспечить полную безопасность в стране, - отметил действующий кавалер ордена Александра Невского Рамзан Кадыров.

Стоит отметить, что орденом Александра Невскрого награждаются не только политические деятели. Среди кавалеров ордена - работники культуры, творчества, ученые и общественные деятели. В их числе: космонавт Валентина Терешкова, президент Российской академии наук Владимир Фортов, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, художественный руководитель Театрального института имени Бориса Щукина Владимир Этуш, ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий и другие.

Ранее «КП - Северный Кавказ» сообщала о том, что главе Чечни Кадырову присвоено новое звание. О присвоении звания генерала-полковника Кадырову сообщил лично Владимир Путин в день рождения города Грозного.

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