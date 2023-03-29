Глава Чечни заверил, что в Гудермесе уже все спокойно. Фото: стоп-кадр видео / t.me/RKadyrov_95

В ночь на 29 марта 2023 года появилась информация о нападении на РОВД в Гудермесе (накануне был атакован пост ДПС в соседней Ингушетии). Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил, что перестрелка произошла, но призвал не распространять фейки.

- Попрошу не распространять слухи о недобитых остатках бандгруппы, их внезапном нападении на силовиков и тому подобные фейки, - сообщил политик и опубликовал в своем официальном Телеграм-канале видео с места ЧП. По этическим соображениям «КП-Северный Кавказ» не будет его публиковать, ограничившись стоп-кадрами.

Ликвидированные боевики. Фото: стоп-кадр видео

На просьбу журналистов прокомментировать, что же произошло на самом деле, Кадыров ответил:

- Ничего не произошло. Появились шайтаны, мы сразу узнали, уничтожили. Потерь никаких нет. Мы быстро, оперативно работаем, не даем шайтанам даже дышать!

Несколько раз в кадре мелькает один из сыновей главы Чечни - Адам Кадыров. Фото: стоп-кадр видео

Двоих преступников обнаружили в частном секторе. Спецназовцы их блокировали и предложили сдаться. Боевики бросили в чеченских силовиков гранату и попытались вырваться из окружения, но это им не удалось - бандитов уничтожили ответным огнем. Среди мирного населения и сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.

Адам Кадыров шел впереди отца. Фото: стоп-кадр видео

- Благодарю всех за успешную спецоперацию по ликвидации преступников. Никому не позволим нарушить покой наших граждан! Гудермес живет спокойной жизнью, - заверил глава Чечни. Он, кстати, выехал на место происшествия не один, а с 15-летним сыном Адамом, который не так давно вернулся из зоны проведения специальной военной операции. Там он находился вместе с братьями - на тот момент 16-летним Ахматом и 15-летним Эли.

СПРАВКА «КП»

Гудермес - административный центр Гудермесского района Чечни, основанный в начале XVII века город республиканского значения, второй по численности населения в республике (около 65 тысяч человек).

Гудермес расположен в 40 км к востоку от Грозного и в 45 км к западу от Хасавюрта, является важным транспортным узлом на Северном Кавказе - в городе находится железнодорожный узел Северо-Кавказской железной дороги (линии на Астрахань, Махачкалу, Моздок, Ростов-на-Дону) и проходит федеральная трасса Р-217 «Кавказ».

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