Ахмат, Зелимхан и Адам Кадыровы. Фото: глава ДНР

Несовершеннолетних сыновей Рамзана Кадырова – Ахмата и Адама – наградили за борьбу с терроризмом. Об этом рассказал чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Ахмат, Зелимхан и Адам Кадыровы. Фото: глава Чечни

Братьям вручили памятные нагрудные знаки МВД по Чеченской Республике «За отличие в борьбе против терроризма».

– Внуки Первого Президента ЧР являются настоящими патриотами своей Родины и строго следуют заветам Ахмата-Хаджи в каждом своем действии, – написал Дудаев.

В октябре 2022 года сыновья Рамзана Кадырова – Ахмат, Зелимхан и Адам, которым 16, 15 и 14 лет соответственно, – ездили в Донбасс. Политик писал, что его дети готовы отправиться в зону проведения СВО. Навыков им для этого хватает – с ранних лет мальчики занимаются разными видами боевых искусств, учатся обращаться с оружием и тренируются на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.

Своих сыновей Рамзан Ахматович старается воспитывать не как хилых мажоров, а как сильных воинов

– Всегда считал, что главная цель любого отца – привить сыновьям богобоязненность, научить их защищать семью, народ, Отечество. Хочешь мира - готовься к войне! Я не шучу – свои навыки Ахмат, Зелимхан и Адам готовы применить в зоне специальной военной операции. Их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую, – писал Рамзан Кадыров.

О поездке подростков в зону СВО стало известно по фотографиям, опубликованным главой ДНР Денисом Пушилиным. Братья сопровождали свою сестру на встрече с политиком.

Айшат Кадырова посетила Донецк. Фото: Телеграм Дениса Пушилина

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