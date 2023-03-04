Ахмат Кадыров

Рамзан Кадыров сделал неожиданное заявление: его семья готовится к женитьбе старшего сына. Причем о свадьбе Ахмата Кадырова знает даже Владимир Путин. На встрече с подростков президент России поздравил его с предстоящим событием. Когда состоится свадьба сына Кадырова и кто невеста – расскажем в нашей статье.

Владимир Путин с Ахматом Кадыровым. Фото: страница Рамзана Кадырова

Когда состоится свадьба Ахмата Кадырова

Ни Рамзан Кадыров, ни его сын пока не говорят, когда намечается торжество. Но можно предположить, что свадьба пройдет после осени. Сейчас Ахмату Кадырову только 17 лет, и до совершеннолетия ему осталось девять месяцев – молодой человек родился 8 ноября. Нельзя сомневаться, что свадьба будет пышной и торжественной, ведь Ахмат – первый сын Рамзана Кадырова, который женится. Братья жениха пока еще слишком юные: Зелимхану 16 лет, а Адаму – 15.

Ахмат Кадыров – старший сын в семье чеченского политика

Что известно о невесте Ахмата Кадырова

Имя невесты Ахмата Кадырова также неизвестно. Младший сын политика не публиковал фотографии с избранницей, не выходит с ней в свет. Что связано с традициями, которые сформировались на Северном Кавказе. Вполне вероятно, что общественность никогда и не узнает о невесте. Так, к примеру, жена Хабиба Нурмагомедова после свадьбы не дала ни одного интервью и ведет непубличный образ жизни.

Впервые об Ахмате Кадырове широко заговорили после участия в международном турнире по MMA, на котором он, будучи 10-летним школьником, подрался со сверстником. Такое зрелище тогда не понравилось российскому бойцу MMA Федору Емельяненко.

Когда молодому человеку исполнилось 15 лет, он прошел традиционный обряд посвящения в мужчины. Ахмату Кадырову вручили папаху и пояс с кинжалом. Согласно горским традициям, оружие можно доставать только в случаях, когда надо защищать справедливость.

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