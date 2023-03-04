Ахмат Кадыров
Рамзан Кадыров сделал неожиданное заявление: его семья готовится к женитьбе старшего сына. Причем о свадьбе Ахмата Кадырова знает даже Владимир Путин. На встрече с подростков президент России поздравил его с предстоящим событием. Когда состоится свадьба сына Кадырова и кто невеста – расскажем в нашей статье.
Владимир Путин с Ахматом Кадыровым. Фото: страница Рамзана Кадырова
Ни Рамзан Кадыров, ни его сын пока не говорят, когда намечается торжество. Но можно предположить, что свадьба пройдет после осени. Сейчас Ахмату Кадырову только 17 лет, и до совершеннолетия ему осталось девять месяцев – молодой человек родился 8 ноября. Нельзя сомневаться, что свадьба будет пышной и торжественной, ведь Ахмат – первый сын Рамзана Кадырова, который женится. Братья жениха пока еще слишком юные: Зелимхану 16 лет, а Адаму – 15.
Ахмат Кадыров – старший сын в семье чеченского политика
Имя невесты Ахмата Кадырова также неизвестно. Младший сын политика не публиковал фотографии с избранницей, не выходит с ней в свет. Что связано с традициями, которые сформировались на Северном Кавказе. Вполне вероятно, что общественность никогда и не узнает о невесте. Так, к примеру, жена Хабиба Нурмагомедова после свадьбы не дала ни одного интервью и ведет непубличный образ жизни.
Впервые об Ахмате Кадырове широко заговорили после участия в международном турнире по MMA, на котором он, будучи 10-летним школьником, подрался со сверстником. Такое зрелище тогда не понравилось российскому бойцу MMA Федору Емельяненко.
Когда молодому человеку исполнилось 15 лет, он прошел традиционный обряд посвящения в мужчины. Ахмату Кадырову вручили папаху и пояс с кинжалом. Согласно горским традициям, оружие можно доставать только в случаях, когда надо защищать справедливость.
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