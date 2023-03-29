Адам Кадыров с отцом. Фото: пресс-служба главы Чечни

На видео, которое опубликовал Рамзан Кадыров после ликвидации бандитов в Гудермесе, пользователи сети заметили, что на общем мероприятии присутствовал средний сын политика – 15-летний Адам Кадыров. На бронежилете подростка был его позывной – «Дустум». Что это значит и почему позывной Кадырова-младшего связан с его отцом.

Адам Кадыров с отцом. Фото: пресс-служба главы Чечни

Как признался Рамзан Кадыров, в юности ему дали такой же боевой позывной. Об этом политик рассказывал, когда сообщал о визите в Чечню своего друга – генерала, бывшего первого вице-президента Афганистана, дважды Героя этой страны Абдул-Рашида Дустума.

– В нашей беседе Дустум сказал, что почти сорок лет его страна живёт в условиях войны, миллионы людей даже не видели мирной жизни, погибли более двух миллионов человек. Генерал захотел по телевидению обратиться с призывом к чеченскому народу беречь мир в республике! – писал Кадыров.

Рамзан Кадыров и генерал Дустум. Фото: пресс-служба главы Чечни

«Дустум» в переводе с дари (языка афганских таджиков - Пр.) означает призыв «друзья». Теперь этот позывной носит средний сын Кадырова. Накануне он и его старший брат Ахмат получили памятные нагрудные знаки МВД по Чеченской Республике «За отличие в борьбе против терроризма». Подростки в октябре 2022 года бывали в зоне СВО и, по словам их отца, участвовали в бою против украинских боевиков, прикрывая наступление российских войск.

Адам Кадыров с братьями Зелимханом и Ахматом. Фото: пресс-служба главы Чечни

Адам Кадыров родился 24 ноября 2007 года. Входит в клуб «Ахмат». Впервые о парне заговорили в 2016 году накануне юбилея отца, когда он, будучи 8-летним мальчиком, участвовал в турнире по смешанным единоборствам «Grand Prix Akhmat-2016». По очкам Адам победил Давида Халатова, выступавшего в весовой категории до 35 килограмм.

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