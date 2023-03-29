«Невежды и дилетанты!»: Кадыров рассказал, как на самом деле происходила спецоперация в Гудермесе

Спецоперация в Гудермесе проводилась ночью для безопасности мирного населения. Фото: стоп-кадр видео

В ночь на 29 марта 2023 года в Гудермесе силовики ликвидировали двух боевиков. Спецоперация обросла множеством слухов, которые сразу же опроверг глава Чечни.

В своем официальном Телеграм-канале Рамзан Кадыров рассказал, что ни о каких «недобитых остатках бандгруппы», «внезапном нападении на силовиков» и уж тем более о «взятие в кольцо всего города» речи и быть не может.

На место ЧП глава Чечни прибыл с сыном Адамом. Фото: стоп-кадр видео

Политик подчеркнул, что спецоперация проводилась на окраине, длилась она считанные минуты, а спецназовцы работали по отточенной и проверенной временем схеме - действовали ночью (так безопаснее для мирного населения и сложнее для преступников), максимально быстро, чтобы не оставить бандитам времени на обдумывание и совершение противоправных действий, которые могли бы привести к тяжелым последствиям.

- Информация отрабатывалась задолго до кульминации. Этому предшествовала оперативная работа правоохранителей совместно со спецслужбами, - уточнил неизвестные подробности спецоперации в Гудермесе Кадыров. - До самого последнего момента бандиты не подозревали, что их «ведут» и что кольцо вокруг них уже замкнулось.

Окружение произошло в частном секторе. К месту ЧП выдвинулось несколько бронемашин, чтобы перекрыть возможные пути прорыва преступников.

Ликвидированные боевики. Фото: стоп-кадр видео

- В кольцо взяли небольшой сектор проведения спецоперации, а не весь город, как успели предположить в интернете некоторые невежды и дилетанты, - возмутился чеченский лидер.

Активная фаза началась, когда все пути отступления были блокированы, а боевики отказались сдаться.

- Они попытались отвлечь внимание гранатой, но это им не помогло. Остальное вы знаете. Результат операции - успешный, - резюмировал Кадыров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на место происшествия глава Чечни прибыл вместе со своим несовершеннолетним сыном Адамом. Несмотря на юный возраст, парень уже побывал в зоне проведения СВО и успел получить награду за борьбу с терроризмом.

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