Сыновья Кадырова уже несколько дней находятся в ДНР.

Глава Чечни Рамзан Кадыров показал, чем занимаются его сыновья в зоне проведения специальной военной операции на Украине. В первые дни пребывания в Донецкой Народной Республике 16-летний Ахмат, 15-летний Эли и 14-летний Адам охраняли свою старшую сестру, министра культуры ЧР Айшат Кадырову во время ее встречи с врио главы ДНР Денисом Пушилиным и посещения штабного совещания бойцов чеченского батальона «Запад-Ахмат». Теперь же ребята прибыли на линию соприкосновения.

- Как и подобает чеченским воинам, они сразу же взялись за дело. Вместе с командиром спецполка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова Замидом Чалаевым, Ахмат, Эли и Адам пробрались вплотную к позициям противника и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам, - поделился Рамзан Кадыров в своем официальном Телеграм-канале и опубликовал видео первого боя своих сыновей.

Позже глава Чечни сообщил еще об одной операции, в которой приняли участие его дети.

- Вместе с бойцами батальона «Запад-Ахмат» Ахмат, Эли и Адам приняли участие в спецоперации по ликвидации вражеского укрепрайона. Как результат, еще одна захваченная позиция, уничтоженный отряд противника и шестеро плененных украинских военнослужащих. С нашей стороны потерь нет, - отчитался Кадыров.

Также политик рассказал, что в задачи ребят входил поиск чеченцев, воюющих на стороне ВСУ.

- Ахмат, Эли и Адам ведут активные поиски членов ичкерийских батальонов*, попутно посещая места дислокации и передовые позиции чеченских силовиков. Судя по всему, ожиданиям не суждено сбыться - они пробыли на своих позициях до тех пор, пока не отбили очередную контратаку нацистов. Пока диванные «моджахеды» прячутся по норам, периодически делая заявления, мы будем продолжать наступление, доказывая слова действиями! - подчеркнул глава Чечни.

*Ичкерия - самопровозглашенное государственное образование, существовавшее после распада Советского Союза на территории бывшей Чечено-Ингушской АССР, включенное в России в список террористических организаций. Одним из ее самых известных деятелей является Ахмед Закаев - опасный террорист, которого при этом в Европе признали политическим беженцем, «строителем демократии в Чечне» и «выдающимся пацифистом».

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