Сыновья Кадырова сдержали обещание и отправились в зону СВО

Сыновья Кадырова в Донецке. Фото: Телеграм Дениса Пушилина

Некоторое время назад глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его несовершеннолетние сыновья Ахмат, Зелимхан и Адам, которым 16, 15 и 14 лет соответственно, готовы отправиться в зону проведения СВО. Навыков им для этого хватает - с ранних лет мальчики занимаются разными видами боевых искусств, учатся обращаться с оружием и тренируются на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.

- Всегда считал, что главная цель любого отца - привить сыновьям богобоязненность, научить их защищать семью, народ, Отечество. Хочешь мира - готовься к войне! Я не шучу - свои навыки Ахмат, Зелимхан и Адам готовы применить в зоне специальной военной операции. Их стремление я только приветствую. Скоро они отправятся на передовую, - писал в своем официальном Телеграм-канале Рамзан Кадыров.

И вот парни сдержали свое обещание. Об этом также стало известно через Телеграм. Врио главы ДНР Денис Пушилин опубликовал сообщение о рабочем визите в Донецк 23-летней Айшат Кадыровой, старшей дочери Рамзана Кадырова. С 1 сентября 2020 года она занимала пост первого заместителя министра культуры Чеченской Республики, а через год возглавила ведомство.

Айшат Кадырова посетила Донецк. Фото: Телеграм Дениса Пушилина

- В любое время, когда она не справится, поставлю дату и уволю. Она покинет этот пост, для нее останется пятно на всю жизнь, поэтому для нее это большая ответственность, - так комментировал назначение дочери Рамзан Кадыров.

Но пока нареканий к работе Айшат нет. В окружении все отмечают трудолюбие и организаторские способности девушки. Несмотря на достаточно молодой возраст, у Айшат есть богатый опыт в сфере управления - в 17 лет она возглавила модный дом Firdaws, специализирующийся на пошиве традиционных чеченских и исламских нарядов, а в 21 год открыла оформленное во французском стиле кафе Paris в Грозном.

А вот Денис Пушилин отметил другие качества Айшат Кадыровой.

- Не так давно я был с визитом в Чечне, а сегодня у нас в гостях министр культуры этой республики Айшат Кадырова. Ее отличает доброе и смелое сердце, которое привело в Донецк в столь небезопасное время. Она известна как защитница прав человека, много делает для поддержания духа бойцов, участвующих в СВО, поддерживает их искусством, словом и, конечно, молитвой, - написал врио главы ДНР и сообщил, что наградил старшую дочь Кадырова орденом Дружбы «за сотрудничество и как символ благодарности за поддержку Донбасса».

Айшат Кадырова получила орден Дружбы. Фото: Телеграм Дениса Пушилина

Запись Денис Пушилин сопроводил несколькими фотографиями. На одной из них как раз и запечатлены братья Айшат - Ахмат, Зелимхан и Адам в военной форме с шевронами чеченского спецназа, бронежилетах и разгрузках с разным снаряжением. Рамзан Кадыров сделал перепост данного сообщения Пушилина, но от себя никаких комментариев добавлять не стал.

Ранее глава Чечни откровенно высказал все, что думает об уклонистах от частичной мобилизации в России.

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