Ждет пропавшего 30 лет назад сына: как одинокая старушка стала единственной жительницей села в Дагестане

92-летняя Патимат Саидова - единственная постоянная жительница села Старые Амуши. Фото: Патимат Магомедова

Бабушке Патимат Саидовой 92 года и сегодня она единственная жительница некогда процветающего дагестанского села, где жили полторы тысячи человек. Женщину не пугают ни трудности, ни тяжелый труд. Она ждет своего сына домой вот уже 30 долгих лет.

Патимат Саидова родилась 31 июня 1931 года в селе Старые Амуши и никогда не покидала пределы родного села. Женщина каждый день упорно трудилась в колхозе, где зарплату не платили. В конце рабочего дня Патимат забирала маленькую банку муки.

Патимат Саидова всю свою жизнь упорно трудилась и много работала в колхозе. Фото: личный архив семьи героя публикации

Несмотря на тяжелые условия труда, она нашла силы любить жизнь: вышла замуж, родила и воспитала семерых детей, помогала им сначала с внуками, а затем правнуками.

92-летняя Патимат Саидова в окружении родственников: дочерей, сына, внука. Фото: личных архив героя публикации.

Как рассказал корреспонденту «КП-Северный Кавказ» глава Амушинского сельсовета, поселение в котором сейчас живет Патимат - не брошенное. В 70-е годы прошлого века жители были вынуждены переехать в Новое Амуши, которое находится на 1 километр ниже.

Разрушенное после землетрясения в 1970-ые село Старые Амуши.

- После землетрясения часть села была разрушена. Многие с радостью переехали, ведь на новом месте были построены хорошие и широкие дороги, вместо узких улочек в старом селе, открыты магазины, - рассказывает глава сельсовета Омар Аминов.

Сегодня дорога к старому селу регулярно ремонтируется, а некоторые местные жители возвращаются, чтобы присматривать за домом и ухаживать за огородом. Они чтят эти места, посещают кладбище, приезжают на большие праздники. Но постоянным жителем аула остается Патимат Саидова, которая живет в старом доме даже после пожара. Три года назад огонь вспыхнул и повредил часть здания, к счастью, женщина не пострадала.

Она стойко выносит все испытания. В 1992 году супруг долгожительницы умер, а в 1999 младшая дочь вышла замуж и уехала. С тех пор она живет одна. Компанию женщине составляют - кошка и три котенка, которых она кормит и боится надолго оставлять одних.

В свои 92 Патимат сама ухаживает за собой - ходит за водой на речку, лепит хинкали, варит кашу, ежедневно подолгу молится. Патимат религиозна, это отмечают все ее родные, которым редко удается уговорить ее переночевать у них.

- Не хочу никуда ходить, хочу здесь жить, - говорит о себе бабушка.

По словам родных, долгожительница ловко управляется с мобильником. Близкие звонят ей каждый день, но если бабушка долго не берет трубку, сразу едут к ней. Всегда привозят ей гостинцы и вещи, и она уже давно привыкла к такой жизни и не ищет иной.

Вид на село Малые Амуши. Фото: администрация села Амуши

Главная причина по которой Патимат никогда не покинет родной дом - это всепобеждающая надежда. Женщина уже 30 лет ждет своего среднего сына, который ушел в армию и пропал.

- Я не знал дядю, мне был один год, когда его призвали в армию, но после - он не вернулся назад. И, как вы понимаете, сердце матери будет всегда любить своего ребенка. Бабушка не оставляет мысли, что когда дядя вернется, придет именно туда, - рассказывает внук долгожительницы Абдурахман. По его словам, Патимат всегда была строгой, но заботливой.

Село Малые Амуши. Фото: администрация села Амуши.

А сейчас - боевая и упрямая! Никто не в силах переубедить 92-летнюю дагестанку, которая уверена, что на всем белом свете нет места милее и важнее, чем родной дом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как дожить до 100 лет: спросили у долгожителей Кавказа

«Комсомолка» разузнала секреты долгой жизни у столетних жителей Кавказа (подробнее)