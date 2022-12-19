Гази Исаев. Фото: УМВД по РД

Бывший глава отдела полиции Кизлярского района Дагестана, полковник Гази Исаев предстал перед судом по обвинению в участии в ОПС с использованием служебного положения, бандитизме и террористическом акте (два эпизода). Высокопоставленный полицейский отказался признавать вину.

Гази Исаев. Фото: администрация Кизлярского района

Следствие считает, что Исаев участвовал в запрещенной в России террористической группировке "Имарат Кавказ"*. Полицейский предоставлял другим членам ОПС данные о проведении операций в Кизлярском районе, из-за чего боевики скрывались до столкновения с силовиками. Также мужчина помогал в перевозке членов группировки без досмотра, в частности - он занимался транспортировкой одного из разработчиков плана по теракту в московском метро. Кроме того, Исаев привез смертницу к рейсовому автобусу в столице.

В результате взрыва в метро на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" 36 человек погибли на месте, еще четверо - в больницах. Более ста получили серьезные ранения.

Возложение цветов в память о погибших на станции «Лубянка». Москва, 2010 год Фото: Архив "КП"

Задержали Исаева только в 2020 году. Тогда же появились кадры роскошного особняка в селе Тарумовка — районном центре Тарумовского района Дагестана, где взяли бывшего полицейского.

Сам дом не выглядит слишком большим, однако впечатляют пристройки. Оперативное фото

Биография полковника Гази Исаева

До этого времени Исаев продолжал работу в правоохранительных органах. В 2013 году он рассказывал об исправлении боевиков, выходивших на свободу:

- Мы не должны повторять ошибки прошлых лет, когда на территории района беспредельничала группа бандподполья, совершавшая тяжкие преступления, в том числе и убийства сотрудников правоохранительных органов, религиозных деятелей. Сегодня многие из тех, кто был осужден за пособничество членам НВФ, возвращаются к мирной жизни, в свои семьи.

Интервью Исаев никогда не давал и упоминался в СМИ только в конце года, рассказывая отчеты своего отдела.

Судебные разбирательства по делу Исаева проходят во 2-м Западном окружном военном суде.

*запрещенная в России террористическая организация