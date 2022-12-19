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Происшествия19 декабря 2022 11:45

Вину не признает: полковник Исаев предстал перед судом за теракты в московском метро

Полковник Исаев не признал вину в участии в ОПС, бандитизме и терактах
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА
Гази Исаев. Фото: УМВД по РД

Гази Исаев. Фото: УМВД по РД

Бывший глава отдела полиции Кизлярского района Дагестана, полковник Гази Исаев предстал перед судом по обвинению в участии в ОПС с использованием служебного положения, бандитизме и террористическом акте (два эпизода). Высокопоставленный полицейский отказался признавать вину.

Гази Исаев. Фото: администрация Кизлярского района

Гази Исаев. Фото: администрация Кизлярского района

Следствие считает, что Исаев участвовал в запрещенной в России террористической группировке "Имарат Кавказ"*. Полицейский предоставлял другим членам ОПС данные о проведении операций в Кизлярском районе, из-за чего боевики скрывались до столкновения с силовиками. Также мужчина помогал в перевозке членов группировки без досмотра, в частности - он занимался транспортировкой одного из разработчиков плана по теракту в московском метро. Кроме того, Исаев привез смертницу к рейсовому автобусу в столице.

В результате взрыва в метро на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" 36 человек погибли на месте, еще четверо - в больницах. Более ста получили серьезные ранения.

Возложение цветов в память о погибших на станции «Лубянка». Москва, 2010 год

Возложение цветов в память о погибших на станции «Лубянка». Москва, 2010 год

Фото: Архив "КП"

Задержали Исаева только в 2020 году. Тогда же появились кадры роскошного особняка в селе Тарумовка — районном центре Тарумовского района Дагестана, где взяли бывшего полицейского.

Сам дом не выглядит слишком большим, однако впечатляют пристройки. Оперативное фото

Сам дом не выглядит слишком большим, однако впечатляют пристройки. Оперативное фото

Биография полковника Гази Исаева

До этого времени Исаев продолжал работу в правоохранительных органах. В 2013 году он рассказывал об исправлении боевиков, выходивших на свободу:

- Мы не должны повторять ошибки прошлых лет, когда на территории района беспредельничала группа бандподполья, совершавшая тяжкие преступления, в том числе и убийства сотрудников правоохранительных органов, религиозных деятелей. Сегодня многие из тех, кто был осужден за пособничество членам НВФ, возвращаются к мирной жизни, в свои семьи.

Интервью Исаев никогда не давал и упоминался в СМИ только в конце года, рассказывая отчеты своего отдела.

Судебные разбирательства по делу Исаева проходят во 2-м Западном окружном военном суде.

*запрещенная в России террористическая организация

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